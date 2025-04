Nowoczesne spojrzenie wgłąb

Kiedy objawy nie pozwalają sprawnie funkcjonować a badania obrazowe nie wykazują istotnych odchyleń, jedyną opcją na pomoc pacjentowi może okazać się zobaczenie z bliska źródła potencjalnego problemu.

Nowoczesna technika zezwala na dotarcie do wnętrza ciała człowieka bez potrzeby otwierania powłok i przeprowadzania ogromnego zabiegu, po którym powrót do zdrowia może trwać tygodniami. Laparoskopia to maksymalnie kilkadziesiąt minut na stole operacyjnym, z których wspomnieniem pozostaną tylko 3 malutkie blizny na brzuchu.

Brzuszny kameleon

W jamie brzusznej znajduje się wiele narządów, które będąc w swoim bliskim sąsiedztwie mogą naśladować wzajemnie objawy chorób. W takim przypadku niemożliwe okazuje się leczenie wybiórcze, a nie chcąc zaszkodzić, lekarze decydują się na laparoskopię diagnostyczną.

Najczęstszą przyczyną jest ból brzucha o nieustalonej etiologii. Po zweryfikowaniu pod kontrolą wzroku okazuje się, że przyczyną było zapalenie wyrostka robaczkowego położonego nietypowo, zapalenie pęcherzyka żółciowego, uchyłek, endometrioza lub zapalenie narządów rodnych. Jest to skuteczna metoda także w określaniu rozległości choroby nowotworowej w celu podjęcia decyzji co do dalszego leczenia.

Laparoskopia przebiega następująco

Chirurg nacina powłoki i wprowadza trokary - cienkie prowadnice, które spełniają określone funkcje - tłoczenie dwutlenku węgla lub płynu (bez nich jaka brzuszna jest zapadnięta, więc nie byłoby możliwości przyjrzenia się narządom), kamerka i narzędzia laparoskopowe pozwalające chwytać i przesuwać narządy.

W razie potrzeby wprowadzany jest także koagulator służący do przecinania struktur i tamowania krwawień lub nożyki. Wnętrze jamy brzusznej jest obserwowane na ekranie, dzięki czemu operator ma ciągłą kontrolę nad swoimi poczynaniami. W razie potrzeby w trakcie zabiegu pobierane są wycinki.

