Sieć naczyń wieńcowych

Reklama

Serce zaopatrywane jest w krew przez sieć cienkich tętnic odchodzących od aorty (czyli głównej tętnicy). Okalają one ten mięsień i w normalnych warunkach pracują nierozłącznie, pompując krew w jego rytmie. Kiedy naczynia te ulegają zaczopowaniu przez blaszki miażdżycowe, niemożliwy jest przepływ krwi, czyli komórkom serca nie dostarczane są życiodajne substancje. Podczas gdy serce musi wzmóc swoją pracę, niedokrwienie powoduje ból w klatce piersiowej o charakterze uciskowym. U pacjentów w gorszym stanie pojawia się już w spoczynku.

‘Trzeba zrobić koronarografię’

Te słowa usłyszysz, gdy są podejrzenia niedokrwienia mięśnia sercowego. Objawy, które wskażesz lekarzowi nakierują go do zobienia kolejnych badań, jak ekg czy echo serca. Wskazaniami do przeprowadzenia koronarografii są zawał serca, dodatnia próba wysiłkowa, elektrokardiogram wskazujący na zaburzenia przepływu krwi czy planowana operacja na sercu. W przypadku długotrwałej choroby serca, lekarz może wykorzystywać to badanie do regularnej oceny stanu serca.

Zobacz też: Rola troponiny w diagnostyce zawału serca

Przebieg zabiegu

Koronarografię przeprowadza się w oddziałach posiadających pracownię kardiologii inwazyjnej. Podczas zabiegu przez tętnicę udową (przebiegającą w pachwinie) wprowadza się cewnik, który doprowadza się naczyniami do lewej komory serca. Przez cewnik wypuszczany jest kontrast, a w trakcie podawania robione są filmy maszyną rentgenowską, na których podstawie lekarz przeprowadzający zabieg ocenia średnicę światła tętnic.

Tajemniczy wynik

Na wyniku badania figurują różne skróty, nie do odgadnięcia dla nie-lekarza. Oznaczają one poszczególne tętnice, które zostały zbadane. Procenty zapisane przy nich oznaczają szerokość światła przepływu, która ma szczególną rolę w decyzji co do dalszego postępowania. Rewaskularyzacja czy leczenie farmakologiczne zostaną przeprowadzone w zależności od rezultatów.

Co mi grozi?

Zabieg ten nie jest bolesny. W niewielkim procencie przypadków może powodować powikłania, jednak zdarzają się one głównie u pacjentów z wieloma jednostkami chorobowymi występującymi jednocześnie, przy koronarografiach wykonywanych w trybie pilnym. W normalnych warunkach powikłania nie występują, a badanie jest przeprowadzane rutynowo w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Reklama

Polecamy: Jaka jest rola D-dimerów w diagnostyce?