Morfologia krwi to jedno z najprostszych i najskuteczniejszych badań diagnostycznych. Dzięki niemu możemy wykryć wiele chorób w bardzo wczesnym stadium.

Pięć i pół litra krwi, które krąży w naszym organizmie, pełni wiele wyjątkowo ważnych funkcji:

rozprowadza tlen do wszystkich narządów i komórek

odprowadza dwutlenek węgla z tkanek do płuc

rozprowadza substancje odżywcze, witaminy i hormony

odprowadza do narządów wydalniczych, jak nerki, płuca czy gruczoły potowe toksyczne i szkodliwe substancje przemiany materii

broni organizm przed atakiem bakterii, wirusów i innych szkodliwych substancji

utrzymuje temperaturę ciała na stałym poziomie

reguluje poziom pH Dlatego dzięki zdrowej krwi wszystkie narządy są dobrze odżywione. Nie tylko mogą prawidłowo funkcjonować, ale tez bronić się przed chorobami, które wtargną do ciała. System obronny, czyli układ odpornościowy działa sprawnie. A gdy coś w niej szwankuje, szwankować zaczyna cały organizm.

Po co nam morfologia?

Dlatego zrobienie morfologii pozwala nam na szybkie określenie stanu zdrowia. Wykrycie m.in.:

stanów zapalnych, np. otrzewnej

infekcji, np. zapalenia płuc

czy innych chorób, np. przewlekłych chorób płuc

Co mówi morfologia o samej krwi?

Morfologia pozwala jednak także sprawdzić kondycję samej krwi.

4 z chorób krwi są wyjątkowe dla nas groźne:

ANEMIA

To tzw. niedokrwistość. Objawia się ona bladością, zawrotami głowy, omdleniami, sennością czy zaburzeniami pamięci.

W morfologii widać ją po zmniejszonej w stosunku do normy liczby erytrocytów i hemoglobiny. I można potem określić przyczynę: np. utratę krwi, niedobór składników odżywczych jak żelazo czy kwas foliowy czy nawet nowotwór.

CZERWIENICA

To tzw. nadkrwistość. Objawia się czerwonym zabarwieniem skóry na twarzy ale też przekrwieniem śluzówek i spojówek.W morfologii widać to po nadmiarze czerwonych krwinek. Dzięki temu szybko można wykryć niedotlenieniem, która jest skutkiem chorego serca lub płuc albo też rozrostem szpiku kostnego.

BIAŁACZKA

To tzw. leukemia. Objawia się słabością, szybko rozwijającymi i groźnymi dla zdrowia infekcjami, skokami temperatury itp.

W morfologii widać to po podwyższonej liczbie leukocytów, które z kolei wypierają inne komórki krwi, np. erytrocyty. Stąd towarzysząca białaczce anemia.

HEMOFILIA

To tzw. skaza krwotoczna. Objawia się występującymi bez przyczyny krwawieniami do mięśni i stawów. Czasami krwawienia są tak duże, że mogą zagrażać życiu.

W morfologii objawia się to zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ fibrynogen, który za nie odpowiada zmienia się pod wpływem działania wady genetycznej w fibrynę.

