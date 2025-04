Przyczyny nadmiernej produkcji męskich hormonów płciowych

Przyczyna nadprodukcji testosteronu tkwi w jajnikach (najczęściej) lub w korze nadnerczy (zdecydowanie rzadziej). Najczęstszym powodem takiej patologii hormonalnej jest zespół policystycznych jajników, ale może to być także wrodzony przerost nadnerczy lub patologia syntezy hormonów w ich obrębie, choroba i zespół Cushinga, niektóre nowotwory jajnika i nadnerczy a także stosowane leki.

Diagnostyka laboratoryjna w diagnostyce hiperandrogenizacji u kobiet

Po stwierdzeniu objawów hiperandrogenizacji w badaniu lekarz zleca badania dodatkowe. Należą do nich także badania laboratoryjne, które odgrywają ważną rolę w obiektywnym stwierdzeniu problemu i poszukiwaniu jego przyczyny. Wśród parametrów oznaczanych w ten sposób najważniejszym wynikiem jest poziom testosteronu (całkowitego i niezwiązanego z białkami), stężenia hormonu płciowego nadnerczy dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) a także poziomu prolaktyny.

Badania te wykonuje się z pobranej od pacjenta próbki krwi. W przypadku nieprawidłowości wyniki badań skłaniają do dalszej diagnostyki. Warto także zauważyć, że należy wystrzegać się interpretacji, zwłaszcza stężenia testosteronu, w oderwaniu od klinicznego obrazu pacjenta. Oznacza to, że "siła działania" męskich hormonów rozrodczych zależy nie tylko od ich stężenia, ale także od ilości receptorów w tkankach obwodowych i innych czynników, których nie da się w łatwy sposób zbadać. W takim układzie lekko podwyższony poziom tego hormonu może być patologią u jednego pacjenta i stanem prawidłowym u innego.

Zobacz też: Diagnostyka hormonalna w określaniu przyczyn niepłodności

Badania obrazowe

W dalszej diagnostyce hiperandrogenizmu konieczne jest wykonanie badania ginekologicznego a także USG jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem jajników i nadnerczy. Czasem konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej. Jak już wspomniano większość przypadków spowodowana jest przez zespół policystycznych jajników, co da się uwidocznić w badaniu USG.

Polecamy: O czym świadczy nieprawidłowe stężenie białka całkowitego we krwi?

Reklama