Jelito grube jest narządem usytuowanym w jamie brzusznej i przyjmuje kształt odwróconej literu U - rozpoczyna się na dole po prawej stronie kątnicą, przechodzi poprzecznie przez górną część brzucha - jest to okrężnica i kończy się po lewej stronie esicą i odbytnicą.

Odpowiedzialne jest za wchłanianie wody, substancji pokarmowych i formowanie mas kałowych. Na jelito grube ogromny wpływ ma pokarm, który spożywamy jako że przez narząd ten resztki przechodzą przez długi czas i mogą działać na niego drażniąco lub kojąco. Duża objętość produktów bogatych w błonnik, jak owoce, warzywa i zboża reguluje jego pracę i zapobiega rozwojowi nowotworów.

W jakich przypadkach przeprowadza się kolonoskopię?

Najczęstszym powodem przeprowadzenia kolonoskopii jest podejrzenie rozrostu nowotworowego w obrębie jelita grubego. Krwawienie z przewodu pokarmowego, bóle brzucha, niedokrwistość, zamiana rytmu wypróżnień czy cienkie (ołówkowate) stolce mogą wskazywać na potrzebę dalszej diagnostyki. Wykonuje się ją także w przypadkach chorób zapalnych jelit czy zaburzeń trawienia. Osoby, u których w rodzinie wśród bliskich krewnych wystąpił rak jelita grubego, powinny mieć przeprowadzaną kolonoskopię jako badanie przesiewowe.

Odpowiednie przygotowanie

Aby podczas zabiegu można było dokładnie obejrzeć jelito, które w normalnych warunkach jest wypełnione kałem, należy powstrzymać się od jedzenia w dniu poprzedzającym zabieg. Dodatkowo mogą zostać podane środki przeczyszczające.

Oglądanie krok po kroku

Kolonoskopia jest badaniem zezwalającym na obejrzenie jelita od wewnątrz bez potrzeby przeprowadzania operacji. Przez odbyt wprowadzana jest do organizmu rura, na której końcu umieszczona jest kamerka. Lekarz ogląda powierzchnię błony śluzowej, ocenia zaburzenia ruchomości ścian, polipy oraz nadżerki mogące sugerować proces nowotworowy. Pobierany jest materiał do badania histopatologicznego, czyli jedynego będącego w stanie rozróżnić choroby łagodne od raka.

Zabieg może spełniać funkcję zarówno tak diagnostyczną, jak i leczniczą, kiedy to w trakcie jego trwania usuwa się polipy lub tamuje krwawienia. Zabieg może być nieprzyjemny, lub nawet bolesny- szczególnie kiedy kolonoskop przechodzi przez zagięcia jelita, dlatego też poleca się pacjentom znieczulenie lub sedację.

Powikłania należą do rzadkości

Powikłania zdarzają się bardzo rzadko i należą do nich przebicie ściany przewodu pokarmowego lub krwawienie.

