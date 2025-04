Pasożyty jelit

Istnieje wiele organizmów zdolnych do zasiedlenia naszego przewodu pokarmowego i cichego pasożytowania kosztem naszego zdrowia. Wśród nich wyróżnić można mikroskopijnej wielkości pierwotniaki – amebę (pełzaka) czy lamblię jelitową (giardię) oraz znacznie większe robaki płaskie (przywry i tasiemce) oraz obłe zwane nicieniami (glista, owsik, włosogłówka, tęgoryjec, węgorek jelitowy, włosień kręty).

Doskonali najeźdźcy

Każdy z tych organizmów świetnie przystosował się do pasożytniczego trybu życia. Ich główną cechą jest wielka płodność – potrafią bowiem produkować tysiące jaj na dobę, przez co zwiększają szanse rozprzestrzeniania się w środowisku i między ludźmi. Stosują wyszukane metody podczas swoich cykli rozwojowych. Nie raz zmieniają żywiciela na inne zwierzę, aby w nim doszło do rozwoju form larwalnych.

Jak się można zarazić?

W większości przypadków pasożytów człowiek stanowi główny cel ich ataku, gdyż w jego jelicie żyją dorosłe formy. Jest on zatem żywicielem ostatecznym. Larwy organizmów pasożytniczych egzystują w żywicielu pośrednim, którym najczęściej są zwierzęta gospodarskie (krowy, owce, kozy), domowi pupile (koty, psy) a także dzika zwierzyna (lisy). Pasożyty, których cały cykl rozwojowy odbywa się w ciele człowieka (żyje w nim zarówno larwa jak i osobnik dorosły) znalazły inny sposób kolonizacji ludzi. Ich jaja mogą znajdują się w środowisku – wodzie, glebie, kurzu. Toteż spożywanie surowych i niemytych owoców i warzyw, a także brak higieny rąk przez posiłkiem sprzyja zarażeniom u ludzi.

Jaja i cysty pod mikroskopem

Analiza mikroskopowa ma na celu poszukiwanie jaj pasożytów takich jak nicienie – glista ludzka, owsik, węgorek jelitowy. Jaja wydostają się z jelita chorego człowieka wraz z kałem i trafiają do środowiska zewnętrznego. Ponowne ich spożycie niesie ryzyko kolejnej inwazji. Oprócz jaj wiele pasożytów wytwarza cysty, które są formami przetrwalnymi niekorzystnych warunków.

Całe robaki

W kale można znaleźć także dorosłe osobniki mniejszych pasożytów, takich jak glisty, owsiki, tęgoryjce, włosogłówki, ameby czy lamblie. Ponadto często spotyka się oderwane człony tasiemców.

Owsica

Owsiki często atakują małe dzieci. Głównym objawem ich obecności jest świąd skóry okolicy odbytu, który swe nasilenie manifestuje głównie nocą. Aby potwierdzić owsicę należy wykryć obecność jaj owsików na skórze odbytu. Do tego celu służy samoprzylepna taśma celofanowa, którą nakleja się na wspomnianą wyżej okolicę. Następnie z niej wykonuje się preparat mikroskopowy.

Glistnica

Aby stwierdzić glistnicę u chorego wykonuje się rozmaz bezpośredni świeżego stolca. Próbkę oddanego kału nanosi się na szkiełko mikroskopowe i poszukuje się charakterystycznych jaj glisty ludzkiej. Czasem uda się zauważyć małe osobniki glisty.

Tasiemczyca

Człowiek może stać się żywicielem wielu tasiemców, jednak najczęściej są nimi tasiemiec nieuzbrojony i uzbrojony. Aby potwierdzić tasiemczycę należy wykryć w próbce stolca segmenty (człony) tasiemca lub jego jaja. Te ostatnie wydalane są okresowo, toteż jednorazowe ujemne badanie nie musi wcale świadczyć o nieobecności tych pasożytów w jelicie.

Lamblioza

Lambiozę wywołuje mikroskopijnej wielkości pierwotniak – lamblia jelitowa, zwana także giardią. Rozpoznanie tej choroby opiera się na stwierdzeniu cyst (form przetrwalnikowych) w kale lub stwierdzeniu określonych i swoistych przeciwciał we krwi.

Włosogłówczyca

Chorobę tą wywołuje nicień o nazwie włosogłówka ludzka. Dorosłe osobniki pasożytują głównie w jelicie ślepym. Zmasowana inwazja tych robaków może dawać ciężką chorobę przypominającą owrzodzenie jelita grubego. W celu potwierdzenia włosogłówczycy należy wykryć w kale jaja pasożyta, które pojawiają się dopiero w 3 miesiące od zarażenia. Ich liczba określa stopień inwazji. O lekkiej postaci choroby świadczy max. 1 tysiąc jaj w 1 gramie kału, zaś o ciężkiej formie przemawia wynik powyżej 10 tysięcy jaj.

