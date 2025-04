Co to właściwie jest?

Zacznijmy od tego, że opioidy (tabletki, proszek, granulki, roztwory) mogą być przyjmowane wieloma drogami – najczęściej dożylnie, donosowo lub w formie palonej. Heroina działa silniej od morfiny i ma zazwyczaj postać białego lub brązowego proszku. Jego skład nigdy nie jest pewny – średnio jedna „działka” zawiera 20-60% heroiny, reszta to wypełniacze (nie zawsze działające obojętnie). W Polsce bardzo popularny jest tzw. „kompot” - brązowa ciecz będąca mieszaniną wielu związków opioidowych, podawana dożylnie.

Co się dzieje po zażyciu?

Pojawia się błogostan, poczucie równowagi wewnętrznej, a u niektórych nawet euforia. Jednak u większości przyjmujących ją osób wystąpią też niemiłe odczucia – apatia, wycofanie, brak motywacji, senność lub niepokój oraz zaburzenia łaknienia. Objawy ostrego zatrucia to zaburzenia oddychania, bradykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego, nudności i wymioty lub zahamowanie perystaltyki przewodu pokarmowego. Charakterystyczne są szpilkowate źrenice, gęsia skórka oraz nadmierna potliwość.

Uzależnić można się bardzo szybko. Po tym jak przyjęta dawka przestanie działać pojawia się niepokój i chęć przyjęcia kolejnej porcji. Źrenice rozszerzają się, pojawia się katar i łzawienie. Dokuczają także bóle (np. brzucha), biegunka i zaburzenia snu.

Zobacz też: Amfetamina - lekki czy ciężki narkotyk?

Diagnostyka i leczenie

Laboratoria toksykologiczne oferują możliwość wykrycia i oznaczenia poziomu poszczególnych opioidów oraz ich metabolitów w moczu oraz we krwi. Metabolity owe można wykrywać do 3 dni od zażycia opioidu. Dostępne są także testy komercyjne – do nabycia w aptece. W zatruciu stosuje się nalokson – odtrutkę odwracającą działanie opioidów. Ponadto podtrzymuje się funkcje życiowe – oddychanie i krążenie krwi. W przypadku uzależnienia stosuje się terapię metadonową. Jest ona przeprowadzana w odpowiednio wykwalifikowanych ośrodkach. Musi być poparta odpowiednią motywacją (zakaz przyjmowania narkotyku, wsparcie ze strony najbliższych).

Należy zaznaczyć, że przyjmowanie dożylne opioidów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem transmisji chorób, w tym zakażenia wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV).

Polecamy: Kokaina, koks, śnieg, biała dama...

Reklama