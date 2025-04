Do czego służy gonadotropina kosmówkowa?

Gonadotropina kosmówkowa jest hormonem białkowym produkowanym przez tkankę łożyska - trofoblast. Produkcja i wydzielanie tej substancji ma miejsce od razu po zagnieżdżeniu się zarodka. Oznacza to, że po doliczeniu czasu potrzebnego na wszczepienie się komórek zarodka w ścianę macicy, gonadotropina pojawia się w moczu już 6-12 dnia po zapłodnieniu.

Funkcja samego hormonu polega na podtrzymaniu i stymulacji ciałka żółtego. Ciałko żółte produkuje natomiast progesteron, którego duże stężenie jest niezbędne dla utrzymania i prawidłowego przebiegu ciąży. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, gonadotropina kosmówkowa nie pojawia się we krwi, a ciałko żółtego ulega zanikowi.

Badania wskazują, że gonadotropina kosmówkowa pełni też inne funkcje związane z przestrojeniem układu odpornościowego, tak by możliwy był prawidłowy rozwój zarodka. Co ciekawe, hormon ten produkowany jest też przez rzadkie nowotwory wywodzące się z tkanki łożyska jak np. zaśniad groniasty czy rak kosmówki.

Na czym polega oznaczenie stężenia hormonu?

Ze względu na podobieństwo gonadotropiny kosmówkowej do innych hormonów (np. FSH - hormonu folikulotropowego) oznacza się jej charakterystyczną podjednostkę beta. Najprostszy i najczęściej wykonywany test ciążowy polega na zanurzeniu specjalnego paska w porannej próbce moczu. Na pasku znajdują się specjalne przeciwciała przeciwko hormonowi, które w razie jego obecności łączą się z nim. Reakcja ta może być obserwowana jako zmiana koloru prążka.

Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej jest metodą bardzo czułą, ale należy pamiętać, że przed upływem 12 dni od stosunku zarodek może jeszcze nie zdążyć się zagnieździć i w związku z tym test będzie fałszywie negatywny.

