,Fazy cyklu miesiączkowego

Cykl miesiączkowy dzieli się na dwie zasadnicze fazy: folikularną i lutealną. Pomiędzy nimi, mniej więcej w połowie cyklu występuje owulacja.

Faza folikularna rozpoczyna się z pierwszym dniem krwawienia miesiączkowego. Wówczas przysadka mózgowa zwiększa produkcję FSH (hormon folikulotropowy), który pobudza jajniki do wydzielania estrogenów. Owulacja zachodzi, gdy stężenie estrogenów jest bardzo wysokie. Do pobudzenia jajeczkowania konieczny jest też skok poziomu FSH i LH (hormon luteotropowy wydzielany przez przysadkę).

Po owulacji zaczyna się faza luteotropowa. Pod wpływem LH znacząco zwiększa się stężenie progesteronu wytwarzanego w jajnikach. Stężenie FSH i LH spada, natomiast estrogeny utrzymują się na dość wysokim poziomie. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, ilość hormonów płciowych znacząco się obniża pod koniec cyklu, co powoduje wystąpienie miesiączki. I wszystko zaczyna się od nowa.

Kiedy wykonywać badania hormonalne?

Badania hormonów płciowych należy wykonać w każdej fazie cyklu, przed rozpoczęciem hormonoterapii. Najpierw oznacza się fazę folikularną (najlepiej miedzy 3 a 5 dniem cyklu). Czasami warto powtórzyć oznaczenia podczas owulacji (w klasycznym 28-dniowym cyklu około 12-14 dnia, innych przypadkach na 12-14 dni przed spodziewaną miesiączką). Diagnostykę w fazie lutealnej przeprowadza się zazwyczaj około 21 dnia cyklu. Tak wykonane oznaczenia dają pełny obraz zmian hormonalnym w cyklu miesiączkowym.

Jak odczytać wyniki badań hormonalnych?

Na otrzymanych z laboratorium wynikach warto zapisać, w której fazie cyklu były wykonane. Do prawidłowej oceny wykonanych badań hormonalnych musimy wiedzieć której części cyklu dotyczą.

Na wyniku znajduje się nazwa hormonu. Obok podane jest jego stężenie w naszej krwi. Z reguły zamieszczone są też informacje o normie ilości danego hormonu w poszczególnych fazach cyklu (folikularnej, owulacyjnej i lutealnej) oraz zakres referencyjny dla okresu menopauzy. Jeżeli wiemy w której fazie cyklu wykonane było oznaczenie, łatwo odnajdziemy prawidłowy zakres stężeń dla danego hormonu. Jeśli diagnozujemy się w kierunku menopauzy, interesuje nas tylko ramy norm dla okresu przekwitania.

W taki sposób łatwo możemy się dowiedzieć, czy stężenia hormonów płciowych w poszczególnych okresach cyklu menstruacyjnego są prawidłowe.

