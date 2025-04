Nadczynność czy niedoczynność?

Istnieją typowe objawy nadczynności i niedoczynności tarczycy, które bardzo szybko mogą naprowadzić lekarza na prawidłowe rozpoznanie. Jednakże, żeby je potwierdzić powinno wykonać się szereg badań dodatkowych, które uchronią lekarza przed popełnieniem błędu i wdrożeniem niepotrzebnego leczenia.

W zależności od choroby tarczycy, u pacjenta mogą wystąpić różne objawy. Dla nadczynności charakterystyczne są: wilgotna, ciepła skóra, wypadanie włosów, szybkie bicie serca, nadpobudliwość nerwowa, utrata masy ciała czy drżenie rąk. W niedoczynności występują: zwiększenie masy ciała, uczucie zmęczenia, uczucie chłodu, wolniejsze bicie serca, występowanie obrzęków. Objawy często są bardzo niespecyficzne, tym bardziej konieczne jest potwierdzenie rozpoznania.

Do potwierdzenia chorób tarczycy używa się badań obiektywnych:

badanie poziomu hormonów we krwi ( TSH, T3,T4),

badanie USG, biopsja, scyntygrafia,

badanie przeciwciał przeciwtarczycowych.

Kiedy należy wykonać badanie przeciwciał przeciwtarczycowych?

Badanie przeciwciał stosuje się przede wszystkim w celu potwierdzenia lub wykluczenia zapalenia tarczycy. Ich najczęstszą przyczyną jest proces autoimmunologiczny, który wiąże się z wytworzeniem przeciwciał skierowanych przeciw komórkom tarczycy. Objawy zapalenia tarczycy są niespecyficzne. Często choroba zmienia swój charakter przechodząc od nadczynności tarczycy do jej niedoczynności.

Choroba Hashimoto i Graves-Basedowa

Najczęstszym zapaleniem tarczycy jest tak zwane zapalenie typu Hashimoto. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest wielokrotne podwyższenia miana przeciwciał anty-TPO ( przeciwko peroksydazie tarczycowej). W przypadku niedoczynności tarczycy oraz podwyższonego miana przeciwciał anty-TPO, nie jest nawet konieczne wykonanie biopsji tarczycy w celu potwierdzenia rozpoznania.

Drugiem często wykonywanym rodzajem badań są przeciwciała TRAb ( przeciwciała przeciwko receptorowi dla TSH). Ich miano jest szczególnie podwyższone w chorobie Graves-Basedowa. Choroba ta objawia się nadczynnością tarczycy, do której często dołącza się wytrzeszcz oczu, wole tarczycy oraz obrzęk na przedniej powierzchni piszczeli.

Przeciwciała anty-TG ( przeciw tyreoglobulinie) na dzień dzisiejszy nie znajdują zastosowania. Są zbyt mało czułe oraz swoiste, przez co nie pozwalają na różnicowanie zapalenia tarczycy od niedoboru jodu.

Istnienie przeciwciał jest oznaką zaburzeń układu odpornościowego.

Mogą mieć one bardzo różne nasilenie, często przebiegają bezobjawowo. Oznacza to, że samo wykrycie przeciwciał nie jest wskazaniem do leczenia choroby. Należy pamiętać, że aby wdrożyć leczenie farmakologiczne bądź chirurgiczne, pacjent musi prezentować objawy schorzenia.

