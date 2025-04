Jaka jest rola prolaktyny?

Hormon prolaktyna (PRL) jest wydzielany do krwi przez przysadkę mózgową, a jego funkcję stanowi stymulacja rozwoju gruczołu mlekowego i produkcji mleka. Substancja ta jest więc konieczna by rozpocząć i podtrzymywać karmienie piersią.

Co się dzieje gdy pojawia się za dużo prolaktyny we krwi?

Wzrost stężenia prolaktyny powoduje zahamowanie wydzielania przez przysadkę jej hormonów, które stymulują wydzielanie estrogenów i testosteronu przez żeńskie i męski narządy płciowe. Oznacza to, że wydzielanie hormonów płciowych staje się zbyt małe w stosunku do potrzeb. Efektem takiego stanu jest niepłodność oraz zanik miesiączki u kobiet. Co więcej u obu płci dochodzi także do zaniku libido, a u mężczyzn także do zaburzeń erekcji i potencji, a także do powiększenia się piersi (tzw.ginekomastia). W przypadku niektórych kobiet ma miejsce spontaniczne sączenie się mleka z gruczołów piersiowych.

Jakie są przyczyny hiperprolaktynemii?

Po pierwsze trzeba mieć na uwadze, że stężenie tego hormonu jest najbardziej fizjologicznie podwyższone u kobiet w ciąży (10-20 razy ponad normę). Do najczęstszych innych przyczyn należy gruczolak przysadki (łagodny guz przysadki wydzielający te hormon), uszkodzenie podwzgórza (części mózgu) i stosowanie niektórych leków - głównie tych stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych czyli np. leków przeciwdepresyjnych.

Zobacz też: Diagnostyka hormonalna chorób kory nadnerczy

Diagnostyka prolaktynemii

Oznaczenie stężenia wykonuje się z pobranej na czczo surowicy krwi. Prawidłowy poziom wynosi do 25 nanogramów na mililitr. Poziomy wyższe wymagają dodatkowego wyjaśnienia, natomiast stężenie powyżej 200 nanogramów na mililitr jest w zasadzie jednoznaczne.

Jako, że wiele przypadków hiperprolaktynemii wywołanych jest przez guza przysadki konieczna jest weryfikacja takiego podejrzenia dzięki badaniom obrazowym - tomografii komputerowej i tomografii rezonansu magnetycznego.

Polecamy: Diagnostyka hormonalna u pacjentów z osteoporozą

Reklama