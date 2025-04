Biedronka wprowadza do swojej oferty testy serologiczne, wykrywające w próbce krwi przeciwciała skierowane przeciwko COVID-19. Cena to niecałe 50 zł. Jednak są ograniczenia. Jeden klient będzie mógł kupić jednorazowo maksymalnie 3 testy.

Domowy test na przeciwciała COVID-19 w sieci Biedronka, fot. Adobe Stock

Producentem testu jest szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab. Jak podają przedstawiciele sklepów, ma on skuteczność na poziomie 98%. Jest bardzo prosty w użyciu: wystarczy próbka krwi, a czas oczekiwania na wynik to ok. 10 minut.

Producent Pimacovid zaleca, aby w przypadku pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał IgG i/lub IgM niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik. W przypadku negatywnego wyniku, jeśli występują objawy, które można przypisać Covid-19, również należy skontaktować się z lekarzem - informuje Biedronka.

Test, który będzie dostępny od poniedziałku w Biedronce, jest testem serologicznym. To oznacza, że nie służy do wykrywania aktywnej infekcji, a obecności przeciwciał klasy IgG i IgM. Te komórki odpornościowe są produkowane przez organizm po kilku dniach od zakażenia koronawirusem.

W Niemczech niektóre sieci wprowadziły wcześniej podobne testy. W Polsce produkt tego typu pojawi się po raz pierwszy w sklepach. Sieć Biedronka podaje, że będzie można go kupić do wyczerpania zapasów. Testy na koronawirusa będą dostępne we wszystkich sklepach w kraju. Test Primacovid jest certyfikowanym wyrobem medycznym.

