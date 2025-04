Fragment apelu:

„Możemy sami pójść w ślady najlepszych i rozegrać własne zawody – w naszych lokalnych wspólnotach!”

Jest teraz ku temu wspaniała okazja – dziś, kiedy inni kopią piłki na EURO – Ty możesz osobiście dokopać biedzie w SZLACHETNEJ PACZCE! Możemy godnie reprezentować naszą okolicę – miejscowość, dzielnicę, osiedle - jako liderzy SZLACHETNEJ PACZKI!

Dziś możesz zostać Trenerem, formować i zarządzać własną drużyną bohaterów – wolontariuszy SUPER W.

To razem z nimi będziesz szukać najbardziej potrzebujących rodzin. Będziecie projektować najlepiej dopasowaną do ich sytuacji pomoc. Będzie to heroiczna codzienna praca – ale dzięki SZLACHETNEJ PACZCE rodziny potrzebujące rozegrają mecz. W tym meczu mogą zwyciężyć. Dzięki Tobie!

Nasza wizja EURO to nie bierne oczekiwanie na zwycięstwo - to jego aktywne współtworzenie!”

Pełna treść apelu dostępna na stronie www.europrawda.pl

Coraz więcej znanych osób dołącza się do apelu. Wspierają tym samym poszukiwania LIDERÓW SZLACHETNEJ PACZKI – osób, które w tym roku w swoich miejscowościach lub dzielnicach dużych podejmą się organizacji akcji. Zadaniem lidera będzie zrekrutowanie grupy wolontariuszy, odszukanie w swojej okolicy najbardziej potrzebujących rodzin i zorganizowanie dla nich mądrej pomocy. Kandydaci na liderów mogą zgłaszać się do 29 czerwca na stronie www.superw.pl.

O podjęcie funkcji lidera apeluje również Profesor Jerzy Buzek w specjalnym APELU prosto z Brukseli

Poszukiwania liderów to najważniejszy moment SZLACHETNEJ PACZKI – od tego, ilu LIDERÓW uda się zrekrutować, zależy do ilu rodzin uda się dotrzeć z pomocą. Tylko w 2011 roku SZLACHETNA PACZKA trafiła do 11884 rodzin i przekazała pomoc wartą 18 milionów złotych. Kapitał społeczny projektu przekroczył 114 mln. PLN!