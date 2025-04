Co robią poszczególne kraje?

Kraje, aby ograniczyć negatywne skutki pandemii:

• wdrażają działania ujęte w krajowych planach pandemicznych, opracowanych na podstawie rekomendacji WHO,

• identyfikują przypadki tak szybko, jak to możliwe,

• wdrażają postępowanie mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia poważnych objawów i zgonów.

Co może zrobić pojedyncza osoba?

W działaniach zapobiegawczych należy kierować się wyłącznie wiarygodnymi informacjami, które można znaleźć na oficjalnych stronach organizacji i instytucji

międzynarodowych, takich jak WHO lub ECDC.

WHO nie zaleca wprowadzania żadnych restrykcji dotyczących ograniczenia w podróżach.

Wirus grypy A/H1N1 przenoszony jest drogą kropelkową. Oznacza to, że wirus przenosi się przez kropelki podczas mówienia, kichania, kaszlu. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa także poprzez zanieczyszczone nim przedmioty. Należy jednak pamiętać, że poza organizmem wirus ma zdolność przeżycia zaledwie kilka minut.

Można zapobiec zakażeniu poprzez unikanie bliskiego kontaktu z osobą, która wykazuje objawy grypopodobne (jeśli to możliwe, zachować dystans około 1

metra) i podjąć następujące środki:

• unikać dotykania swoich ust i nosa,

• myć dokładnie ręce wodą z mydłem, jeśli chwilowo nie jest możliwe użycie środka na bazie alkoholu,

• unikać bliskiego kontaktu z osobami, które mogą być chore,

• ograniczać czas przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach,

• często wietrzyć pomieszczenia,

• prowadzić zdrowy styl życia (wypoczynek, właściwe odżywanie, aktywność fizyczna).

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny