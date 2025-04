Pandemia, czyli wielka epidemia

Pandemia to termin, który może dotyczyć wszystkich chorób i nie jest przypisany wyłącznie grypie. Pandemią nazywa się epidemię o wielkim zasięgu, obejmującą

kontynent, kontynenty lub cały świat. Pandemia grypy występuje, gdy na świecie pojawia się nowy wirus, który znacznie różni się od wirusów grypy, krążących dotychczas i jednocześnie ma zdolność do:

• zakażania ludzi,

• łatwego przenoszenia się z człowieka na człowieka,

• wywoływania choroby u dużej liczby osób zakażonych,

• łatwego rozprzestrzeniania się, gdyż większość ludzi nie będzie miała jeszcze wykształconej odporności w kierunku tego wirusa lub będzie ona wykształcona w niewystarczającym stopniu.

Szósty stopień

Fazę szóstą, najwyższą w skali określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ogłasza się wtedy, gdy epidemia grypy wystąpi w przynajmniej jednym kraju, leżącym w innym regionie WHO niż kraje, w których wcześniej potwierdzono epidemię i utrzymującą się transmisję wirusa z człowieka na człowieka.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Reklama