Syrop z cebuli i miodu lipowego lub spadziowego: kilka drobno pokrojonych plasterków cebuli zalej paroma łyżeczkami miodu, po 3 godzinach lekarstwo jest gotowe. Do cebuli możesz dodać posiekany czosnek lub sok z cytryny. Co 1-2 dni sporządzaj nowy syrop, aby był smaczny i pachnący. Przyjmuj 1-3 łyżeczki kilka razy dziennie - dzięki temu przeziębienie i katar mijają szybciej.Miodowy kogel-mogel - żółtko utrzyj z łyżką miodu (z białej koniczyny, lipy lub maliny) i łyżeczką gruboziarnistego cukru. Kiedy masa będzie puszysta dodaj sok z cytryny i kilka kropli spirytusu (dla dzieci) lub łyżkę spirytusu - dla dorosłych. Lekarstwo spożyj natychmiast po przygotowaniu (najlepiej przed snem), popijając ciepłą herbatą z róży lub żurawiny. Przyniesie ulgę przy chrypce, bólu gardła i suchym kaszlu.Napar z kory dębu - korę dębu gotuj ok. 10 minut, następnie zalej wywarem ziele szałwii. Do przestudzonego naparu dodaj łyżeczkę miodu lipowego. Po przepłukaniu gardła zastosuj czysty plaster miodu - łyżeczkę plastra żuj 10-15 minut. Kilkakrotne powtarzaj zabieg w ciągu dnia - zmniejszy stan zapalny.Herbata z imbiru - kilka plasterków świeżego korzenia drobno posiekaj i zalej wrzątkiem, pozostawić aż przestygnie, dodaj malinowy lub lipowy miód i sok z cytryny.

Reklama