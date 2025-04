Podczas gorączki powinieneś leżeć - choroba minie znacznie szybciej, gdyż organizm będzie mógł w pełni skoncentrować się na walce z atakującymi go drobnoustrojami. Zmuszając go do aktywności, tylko wydłużasz proces zdrowienia.Przykładaj 4- 5 razy dziennie chłodne kompresy na czoło, kark, wewnętrzną stronę przedramion i łydki.Stosuj zawijanie łydek - tkaniną zmoczoną w chłodnej wodzie (o 5-10˚C chłodniejszej niż ciało), owiń łydki. Przykryj suchym materiałem i ręcznikiem, trzymaj 8 min. Zabieg powtarzaj 4 razy dziennie.Stosuj kompres na całe ciało - rozłóż koc, owiń się skropionym chłodną wodą prześcieradłem i drugim kocem. Leż 5 min., potem dokładnie wytrzyj się do sucha.Dzieciom zaleca się schładzającą kąpiel w wodzie o temp. 37˚C.Podczas gorączki unikaj ciężkostrawnych posiłków. Jedz niewiele, ale często - 4-5 razy dziennie. Polecane są: jajko, wywary mięsne, buliony, zupy, galaretki rybne i mięsne. Unikaj potraw smażonych i warzyw strączkowych. Jeśli me masz apetytu, nie zmuszaj się do jedzenia.Dużo pij - przynajmniej 2-3 litry płynów dziennie. Każdy stopień powyżej 37˚C zwiększa dzienne zapotrzebowanie na płyny od ½ do litra. Jeśli jesteś przeziębiony, zrezygnuj z mleka - zagęszcza wydzielinę i utrudnia wykrztuszanie. Gorączkę obniża sok pomarańczowy.Zioła wspomagające leczenie przeziębienia, zwykle obniżają gorączkę. Należą do nich: berberys pospolity - zawiera berberynę, która obniża gorączkę skuteczniej niż aspiryna, oczyszcza i stymuluje wydzielanie żółci. Herbata z dzikiej róży - ma doskonały smak i jest bogata w witaminę C - parz ją krótko, by zachować wszystkie właściwości rośliny. Imbir, krwawnik pospolity, bez czarny - pobudzają potliwość, co powoduje ochłodzenie organizmu - pot oznacza, że gorączka mija.

