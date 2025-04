Gdy swędzi i kręci Cię w nosie – Zrób gorącą kąpiel stóp w wodzie z garścią soli, trzymaj w niej nogi przez 15 minut, włóż ciepłe skarpety i połóż się do łóżka. Albo płucz nos chłodną wodą – kilka razy wciągnij ją i lekko wydmuchaj.Kiedy męczy cię stałe kapanie – Zalej łyżeczkę kwiatów czarnego bzu szklanką wrzątku, przykryj, odstaw na 10 minut, pij po pół szklanki, 2–3 razy dziennie. Lub przyrządź syrop z czerwonej kapusty - przepuść kapustę przez sokowirówkę, aby uzyskać szklankę soku, zagotuj krótko, gdy przestygnie, dodaj 3 łyżki miodu, wymieszaj i pij po łyżeczce 3–4 razy dziennie.Gdy masz uczucie zatkania – Zrób inhalację olejkiem eukaliptusowym lub sosnowym - wlej do miski litr wrzątku i 5–7 kropli olejku aromaterapeutycznego, pochyl się, przykryj głowę ręcznikiem, tak by para nie uciekała na boki i oddychaj głęboko przez nos ok. 5 minut, zabieg powtarzaj raz dziennie. Albo posmaruj wieczorem klatkę piersiową maścią mentolową lub kamforową, dokładnie się przykryj i idź spać.

