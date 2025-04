Czy wiesz jak pozbyć się uporczywego kaszlu naturalnym sposobem?

Majeranek stosowany jest najczęściej jako przyprawa kuchenna, poprawia smak pieczonych i smażonych mięs, można go także dodawać do potraw z gotowanych warzyw i do sosów. Jednak jako, że jest to zioło, u mnie sprawdza się jako środek na kaszel.