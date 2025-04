„(…) Sytuacja ta stanowi dla nas wyzwanie, jednak jest do opanowania. Życie w Europie toczy się normalnie, a krajowe służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne przygotowują się do sezonu grypowego, który tej jesieni może być bardziej skomplikowany (trudniejszy) niż te wcześniejsze(…) Robocze przewidywania ECDC wskazują, że zwiększenie liczby przypadków może nastąpić jesienią, podczas sezonu grypowego w Europie.” Zsuzsanna Jakab, ECDC Director

Szósta faza

W dniu 11 czerwca 2009 r., uwzględniając m.in. aktualną sytuację epidemiologiczną grypy typu A/H1N1, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 6 fazę pandemii grypy.

Faza 6, najwyższa w skali określonej przez WHO, występuje wtedy, gdy epidemia grypy wystąpi w przynamniej jednym kraju, leżącym w innym regionie WHO, niż kraje, w których wcześniej potwierdzono epidemię i utrzymującą się transmisję wirusa z człowieka na człowieka (USA i Meksyk - Region WHO dla Ameryk).

Wpływ fazy na wirusa

Ogłoszenie szóstej fazy pandemii grypy nie oznacza, że wirus grypy typu A/H1N1 stał się bardziej zjadliwy. Nie oznacza również, że wirus spowoduje duże zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Oznacza jednak, że światowa pandemia trwa i że każdy kraj może zostać dotknięty, jednak nikt nie może przewidzieć, kiedy i jak szybko to nastąpi.

Kontrola i spokój

Ważne jest jednak, aby reakcja Polski i jej obywateli, jak też innych państw członkowskich UE, była proporcjonalna do zagrożenia. W momencie ogłoszenia fazy piątej podjęto właściwe działania, które stanowiły prawidłową reakcję na rozprzestrzenianie się wirusa typu A/H1N1. Działania te będą kontynuowane i modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

