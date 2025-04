Choć mogą wydać się ci oczywiste i "oklepane", to właśnie dzięki nim w prosty i zdrowy sposób możesz zwiększyć swoją odporność na jesienno-zimowe infekcje. Poniżej przedstawiamy kilka z nich. Zobacz, jak w prosty sposób możesz walczyć z chorobą!

Reklama

Poznaj skuteczne, domowe sposoby na wzmocnienie odporności

1. Czosnek

Nie wierzysz w jego skuteczność? Najwyższy czas zmienić zdanie. Najzwyklejszy czosnek był stosowany nie tylko przez nasze babcie i prababcie, lecz również... samych gladiatorów! Podobno jedli go oni, by wzmocnić siły przed walką. Jeśli więc chcesz stawić opór chorobie z siłą gladiatora, jedz dwa ząbki tego warzywa dziennie. Czosnek działa bakteriobójczo, zwiększa odporność i jest naturalnym antybiotykiem. Pamiętaj, że najlepiej wybierać ten polski!

2. Cebula

Prawie każdy z nas zna z dzieciństwa smak syropu z cebuli. I dobrze, bo cebula jest niezwykle skuteczna zarówno w walce z przeziębieniem, jak i w ramach profilaktyki. Syrop z cebuli wzmacnia odporność, działa bakteriobójczo, łagodzi suchy kaszel i jest niezastąpiony podczas silnego kataru. Do tego napój z ciepłej wody, imbiru, miodu, cytryny i można stawić czoła przeziębieniu.

3. Olej z nasion czarnuszki

Prozdrowotne właściwości czarnuszki znane są od wieków. W krajach arabskich czarnuszka siewna była i nadal jest stosowana wspomagająco między innymi przy schorzeniach górnych dróg oddechowych. Olej z jej nasion jest bogatym źródłem antyoksydantów i rzadko występującego w przyrodzie kwasu eikozadienowego, który ma silne właściwości przeciwzapalne. To dzięki nim wzmacnia odporność, dobrze radzi sobie z łagodzeniem przeziębień, kaszlu i nawracających infekcji

4. Olej arganowy

Olej arganowy posiada on dwa razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek, a zawarty w nim kwas linolowy, tak zwana witamina F, działa przeciwzapalnie i pobudza prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dzięki tym właściwościom olej ten podnosi odporność organizmu na zakażenia, wspiera odporność i pomaga uniknąć infekcji.



3. Zdrowa dieta

Oprócz czosnku i cebuli warto wzbogacić dietę o produkty obfitujące w przeciwutleniacze, przede wszystkim witaminy A, C i E. Znajdziesz je np. w:

marchewce,

szpinaku,

czerwonej papryce,

cytrusach,

natce pietruszki,

kiszonej kapuście i ogórkach.

Pamiętaj też o jogurtach naturalnych. Zawarte w nich żywe kultury bakterii pomagają budować zdrową mikroflorę bakteryjną organizmu, zapobiegając wnikaniu "złych" bakterii i wirusów.

4. Aktywność fizyczna i relaks

Wystarczy pół godziny trzy razy w tygodniu, by wzmocnić odporność, pobudzić pracę mięśni i krążenie krwi. Bieganie, jazda na rowerze albo chociaż energiczny marsz - wybierz to, co sprawi najwięcej frajdy. Pamiętaj też o tym, że działanie systemu obronnego organizmu jest ściśle powiązane z funkcjonowaniem systemu nerwowego. Właśnie dlatego podatność na choroby zwiększa przepracowanie, przemęczenie i stres. Żeby więc ich uniknąć, zadbaj o to, by w ciągu dnia znaleźć również czas na relaks!

Reklama

Więcej o wzmacnianiu odporności:

Wzmacniające nalewki na odporność

Przegląd preparatów z witaminą C

Jak przetrwać zimę w dobrej formie?

Na podstawie materiałów prasowych MarokoSklep.com