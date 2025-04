Jakie zarazki znajdziesz na pilocie do telewizora?

Dbanie o powierzchnie w domu jest bardzo ważne. Jak pokazuje raport „Higiena rąk i otoczenia Polaków” w miejscu, gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej i najpewniej, występuje wiele potencjalnie chorobotwórczych zarazków. Na blatach kuchennych można znaleźć drobnoustroje flory kałowej, a piloty do telewizorów są z kolei siedliskiem bakterii środowiskowych oraz pochodzących ze skóry rąk i flory kałowej. Na wielu innych płaszczyznach znaleziono także bakterie Gram ujemne (E.coli., Klebsiella spp., Enterobacter spp.,Acinetobacter spp. i inne) oraz grzyby pleśniowe.

Polacy zapytani „Gdzie w kuchni Pani/Pana zdaniem znajduje się najwięcej szkodliwych zarazków?” wskazywali przede wszystkim: kosze na śmieci (54%), gąbki kuchenne (18%) i uchwyt lodówki (6%). Dopiero na czwartym miejscu znalazł się blat kuchenny – tylko 5% uważa to miejsce za potencjalnie zanieczyszczone.

Ile żyją wirusy?

Większość mikroorganizmów może przeżyć poza organizmem ludzkim od kilku dni do nawet kilkunastu miesięcy. Wiedza ta może być przydatna szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań na grypę i innych infekcji górnych dróg oddechowych.

Wirus grypy

Rozprzestrzenia się w drobnych kroplach, które wydostają się z naszych ust i nosa podczas mówienia, kichania i kaszlu. Każdy z nas może zarazić się wirusem, kiedy we wdychanym powietrzu znajdą się „zakażone kropelki” bądź kiedy dotykamy osoby albo rzeczy zainfekowanych wirusem, np. poręczy, klamek, a później przyłożymy dłoń do nosa lub oczu. Wirus grypy może przetrwać poza organizmem człowieka do 48 godzin.

Wirus HIV

Jest w stanie przeżyć do 7 dni. Wirusy wywołujące zatrucia pokarmowe są wytrwalsze – np. rotawirusy żyją do 60 dni, a adenowirusy do 3 miesięcy poza ustrojem ludzkim.

Pałeczki E. Coli



Na wilgotnych powierzchniach „dobrze czują się” pałeczki E. Coli. Są w stanie przetrwać do 16 miesięcy. Zaledwie 10 komórek bakterii E. Coli wystarczy, aby wywołać zakażenie.

Prątki gruźlicy i gronkowiec złocisty

Suche środowisko jest z kolei bardziej sprzyjające dla gronkowca złocistego, który zachowuje żywotność przez 7 miesięcy, a także prątków gruźlicy, które mogą pozostawać żywe nawet przez kilka lat.

Źródło: „Higiena rąk i otoczenia Polaków”, 2010 r., raport zrealizowany przez Reckitt Benckiser i Centrum Zdrowia Dziecka

