Szkoła to miejsce, w którym ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest szczególnie duże. W obliczu takiego zagrożenia dyrekcje szkół i kuratoria powinny ściśle współpracować z Sanepidem i rodzicami uczniów.

Trudna decyzja

Decyzja, czy i kiedy, w sytuacji epidemii, zamknąć szkołę, powinna być podejmowana bardzo rozważnie. W przeszłości zazwyczaj wstrzymywano się z zamknięciem szkoły aż do czasu, kiedy znacznie wzrastała liczba nieobecności uczniów i personelu, spowodowanych chorobą. To, czy zamknięcie szkoły okaże się skutecznym środkiem zapobiegającym szerzeniu się epidemii, zależy w dużej mierze od momentu, w którym podjęta zostanie decyzja. Jeżeli zapadnie ona zbyt późno, wielu uczniów może znajdować się już w okresie wylęgania grypy, a co za tym idzie, nie zostaną oni uchronieni przed zachorowaniem.

Innym ważnym aspektem, o jakim należy pamiętać przed podjęciem decyzji o zamknięciu szkoły, jest konieczność zapewnienia dzieciom indywidualnej opieki poza szkołą. Ten problem stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, jeżeli nie będą oni w stanie zapobiec gromadzeniu się dzieci poza szkołą, jej zamknięcie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Organy wydające zarządzenie o zamknięciu szkoły, mając na uwadze dobro dzieci, powinny niezwykle dokładnie rozważyć wszystkie korzyści, jak i problemy mogące wyniknąć z takiej decyzji.

Jak zapobiegać epidemii grypy w szkole?

Bliskie kontakty między uczniami stwarzają idealną sytuację do rozwoju chorób, które szerzą się drogą kropelkową. Dlatego też dyrekcja szkoły wraz z personelem powinna podjąć pewne działania, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusów grypy. Przede wszystkim należy przeprowadzić szkolenie dla uczniów i rodziców z zakresu zapobiegania szerzenia się grypy. Każde dziecko powinno poznać zasady higieny dotyczące mycia rąk, zakrywania ust podczas kaszlu, czy oczyszczania nosa. Nauczyciele powinni także zachęcać rodziców do szczepienia swoich dzieci przeciw grypie. W przypadku pojawienia się objawów grypy u dziecka należy wymagać od rodziców konsultacji lekarskiej oraz pozostania w domu aż do do wyleczenia choroby. Istotne znaczenie ma także zapewnienie uczniom odpowiednich warunków higienicznych miejsc, w których przebywają. Jeśli jednak nie uda się opanować szerzącego się zakażenia warto udostępnić uczniom maseczki ochronne na nos i usta na terenie szkoły.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Ogólne zasady, których celem jest zredukowanie szerzenia się zakażeń grypy:

nie dopuszczaj do kontaktu z chorymi osobami

w przypadku pojawienia się objawów grypy pozostań w domu

podczas kichania lub kaszlu zasłaniaj usta jednorazową chusteczką higieniczną

często myj ręce

nie dotykaj oczu, ust i nosa, aby nie roznosić wirusów

Opracowała: Natalia Vetter/ j.czepułkowska