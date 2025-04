Lek nie dla każdego

Leczenie lekami przeciwwirusowymi stosuje się pod dwoma warunkami: jeśli pacjent zdradza objawy grypy oraz gdy w rejonie występują inne przypadki zachorowań na grypę. Szczególną opieką obdarzani są pensjonariusze domów spokojnej starości czy osoby, które są uczulone na szczepionkę. Amantadyna jest lekiem, który stosuje się również w prewencji zakażenia u osób szczególnie narażonych.

Bezpieczne użycie

Lek ten podawany jest doustnie. Stosowanie amantadyny powoduje zmniejszenie objawów oraz skrócenie czasu choroby. Nie ma natomiast dowodów, że leczenie może zapobiegać rozwojowi powikłań. Wpływ stosowania amantadyny na inne leki jest ogromny, należy więc stosować ten lek rozważnie i pod bardzo ścisłą kontrolą lekarską. Wiele szczepów wykazuje już oporność na amantadynę, dlatego w przypadku nieskutecznej terapii zaleca się zmianę preparatu.

Pierwsza dawka amantadyny powinna być zastosowana w ciągu pierwszych 24-48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów.

Działanie na białka wirusa

Białko M2 jest częścią okrycia wirusa i ma aktywność kanału jonowego co oznacza, że może przepuszczać lub blokować przepływ określonych jonów. Pomaga to wirusowi przeprowadzić infekcję modulując pH w obrębie wirionu. W stężeniach leczniczych amantadyna powoduje zahamowanie tego kanału jonowego , najprawdopodobniej poprzez bezpośrednie łączenie się z centralnym rejonem poru. Jednym słowem zapycha kanał. W ten sposób lek hamuje zakwaszanie wewnętrznej części wirusa, co powoduje odłączenie kluczowej struktury - białka M2 od kapsydu. Jest to krok pozwalający na rozebranie wirusa z grubej warstwy białek. W normalnych warunkach, białko M2, chroni również materiał genetyczny wirusa przed narażeniem na odmienne pH panujące wewnątrz komórki gospodarza. Amantadyna zaburza tę ochronę.

