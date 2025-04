Banalna grypa?

Zazwyczaj grypa kończy się, nie niosąc za sobą poważniejszych konsekwencji. Często odróżnienie jej od przeziębienia jest dość trudne, także dla lekarza. Najogólniej można powiedzieć, że w przypadku grypy nasilenie objawów infekcyjnych jest większe i utrzymują się one dłużej. Mowa tu o ogólnym osłabieniu, bólu głowy oraz mięśni. Grypie zazwyczaj nie towarzyszy kichanie ani katar.

Ta wirusowa choroba jest jednak potencjalnie śmiertelna. Powikłania dotyczą głównie układu oddechowego – w tym nadkażeń bakteryjnych w postaci zapalenia płuc. Dotyczy to zarówno grypy epidemicznej (AH1N1), jak i sezonowej. Towarzystwa zajmujące się badaniem szczepionek są zgodne, że każdy powinien szczepić się na grypę raz w roku. Tylko w ten sposób można zmniejszyć populacyjną częstość zachorowań. Udowodnione jest także zmniejszenie częstości groźnych powikłań grypy po zaszczepieniu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych.

Zapalenie płuc

Za większość jego przypadków u osób dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia odpowiada bakteria – Streptococcus pneumoniae. Najbardziej narażeni są na nią najmłodsi oraz osoby po 65 roku życia. Poza zapaleniem płuc rozwinąć się może także zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych oraz sepsa. Szczepienie pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo tych chorób. Wystarczy pojedyncza dawka, która uodparnia na co najmniej 3 lata.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B, wirus HBV)

Choroba jest przenoszona drogą płciową oraz poprzez kontakt z krwią osoby zakażonej. Obecnie coraz rzadsze, ale jednak ciągle możliwe jest zakażenie w szpitalu, np. podczas operacji chirurgicznych. W większości przypadków zakażenie jest tłumione przez organizm, a jedyną pozostałością są przeciwciała (anty-Hbc). Część przypadków może jednak doprowadzić do niewydolności wątroby, a w odległej perspektywie do pierwotnego raka wątroby. Częstość wizyt osób starszych w szpitalu wzrasta, zalecane jest więc szczepienie trzema dawkami w odstępach 1 miesiąca (druga dawka) oraz po 6 miesiącach (trzecia dawka).

Określenie skuteczności szczepienia to oznaczenie poziomu przeciwciał anty-Hbs, którego miano większe niż 10 świadczy o odporności na wirusa. Żadna operacja nie powinna się odbyć bez potwierdzenia obecności przeciwciał.

Tężec

Dla chętnie pracujących w ogródku oraz mających kontakt z dziećmi to obowiązkowe szczepienie. Ta poważna choroba bakteryjna jest zagrożeniem życia, gdyż może uszkodzić system nerwowo – mięśniowy. Osoby szczepione wymagają jedynie dawki przypominającej co 10 lat. Dla nieszczepionych konieczne jest przejście cyklu szczepienia podstawowego – są to trzy dawki: druga około miesiąc po pierwszej, zaś trzecia po upływie 6 – 12 miesięcy. W skład szczepionki często wchodzi też niewielka dawka toksoidu błoniczego – uodparniającego nas przeciw błonicy (dyfterytowi).