Z gatunku na gatunek

W organizmie zwierzęcia spotkać się mogą różne typy wirusa lub dany typ może zmutować stając się zakaźny również dla ludzi. Jest to zjawisko w znacznym stopniu niepożądane i nieprzewidywalne. Wirus taki może następnie być przekazywany na innych ludzi lub też nie. Warto chronić się przed grypą unikając drobiu i świń ale również chorych ludzi, którzy mogą być źródłem wirusów niewiadomego pochodzenia.

Reklama

Najlepszy przykład

Było tak w przypadku wirusa A H5N1. Przed rokiem 1997 szczepy wirusa ptasiego pojawiły się w Azji, gdzie zaczęły mnożyć się wśród drobiu i osiągać znaczą częstość występowania. Na początku wirus powodował lekką postać choroby wśród kurczaków, która polegała na przerzedzeniu piór i zmniejszeniu produkcji jaj. W przeciągu kilku miesięcy wirus zmutował na tyle, że powodował śmierć ptaka w przeciągu dwóch dni. Następnie złamał barierę gatunkową i rozprzestrzenił się wśród ludzi powodując dużą zachorowalność i śmiertelność.

Dzięki szybkiej akcji międzynarodowych organizacji promujących zdrowie udało się przekazać wśród populacji całego świata informacje pomagające w ochronie przed wirusem, a przez to uzyskano możliwość bronienia się przed śmiercionośną pandemią.

Sprawdź: Dlaczego boimy się wirusa grypy?

Od kurczaka do człowieka

Wirus A H7N7 należy do rzadkości. W zasadzie wykryto go w 89 przypadkach u mieszkańców Holandii. W niewielkim stopniu rozprzestrzenił się pośród ptactwa w niektórych krajach. Wcześniej zaobserwowano go u drobiu, skąd najprawdopodobniej przeszedł na człowieka. Kontakt z wirusem w badaniach krwi zdiagnozowano również u osób, które nie miały kontaktu z drobiem, co oznacza, że najprawdopodobniej ma on możliwość przemieszczania się między ludźmi. Wśród drobiu występowały już wcześniej epidemie grypy A H7N7. Wirus ten powoduje lekką lub ciężką postać choroby wśród kurczaków, która polegała na przerzedzeniu piór i zmniejszeniu produkcji jaj.

Przeczytaj: Człowiek a grypa ptaków - najczęstsze pytania

Reklama

Ochrona przed nowymi wirusami

Nie są to odosobnione przypadki. Również inne wirusy, uprzednio niezakaźne dla człowieka, przełamywały barierę gatunkową i stawały się zakaźne dla człowieka. Należy o tym pamiętać i korzystać w miarę możliwości ze szczepień ochronnych.