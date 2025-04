Oto najczęściej występujące objawy niepożądane stosowania aspiryny bez wskazań lekarskich.

• Dolegliwości żołądkowe – w większości przypadków dochodzi do niegroźnego podrażnienia żołądka, jednak nie można go lekceważyć, gdyż w konsekwencji może ono doprowadzić do owrzodzenia lub krwawienia.

• Zaostrzenie astmy – aspiryna blokuje wytwarzanie prostaglandyn, odpowiedzialnych za utrzymywanie płuc rozprężonych, przez co dochodzi do zwężenia dróg oddechowych.

• Zespół Reye’a – jest to choroba, podczas której dochodzi do obrzęku mózgu i odkładania tłuszczu w wątrobie.

• Interakcja z lekami – jeśli jesteśmy w trakcie kuracji innymi lekami, przed zażyciem aspiryny należy skonsultować się z lekarzem, gdyż np. wzmaga ona działanie warfaryny – środku rozrzedzającego krew.

• Zaostrzenie udaru krwotocznego – aspiryna nie powoduje udarów krwawych, w których dochodzi do przerwania naczynia i krwawienia do mózgu, ale posiada właściwości rozrzedzające krew, które mogą pogorszyć krwawienie, dlatego nie powinno się jej zażywać przez długi czas, chyba że tak zalecił lekarz.