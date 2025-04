Jeśli zaczynasz kaszleć, zazwyczaj od razu biegniesz do apteki po syrop. Ale czy wiesz, jaki preparat wybrać? I czy kaszel zawsze trzeba leczyć? Istnieje wiele błędnych przekonań na temat tej dolegliwości. Sprawdź, co jest prawdą, a co fałszem.

1. Kaszel zawsze oznacza chorobę.

Nieprawda. Każdy z nas kaszle kilkanaście razy na dobę. To odruch obronny organizmu i ważny element układu odpornościowego. Kaszląc, pozbywasz się pyłków, szkodliwych substancji i kurzu, a także bakterii. Dopiero uporczywy kaszel, któremu towarzyszą inne objawy, np. katar, gorączka, osłabienie, świadczy o chorobie, najczęściej infekcji wirusowej lub bakteryjnej.

2. Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach i picie dużej ilości płynów łagodzą kaszel.

Prawda. To dzięki temu wydzielina w drogach oddechowych zostaje rozrzedzona i łatwiej ją odkrztusić.

3. Mleko z miodem i czosnkiem najlepiej leczy uporczywy kaszel.

Nieprawda. Taka domowa mikstura nie ma właściwości wykrztuśnych ani łagodzących, a zatem nie leczy żadnego rodzaju kaszlu.

4. Gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż tydzień, trzeba iść do lekarza.

Prawda. Przewlekły kaszel bywa objawem wielu chorób, czasem bardzo groźnych, np. zapalenia płuc, astmy, gruźlicy, a nawet nowotworów.

5. Wystarczy jeden syrop, żeby wyleczyć każdy kaszel.

Nieprawda. W zależności od tego, czy jest mokry, czy suchy, dobiera się inną kurację. Suchy kaszel trzeba łagodzić, bo jest męczący, nie przynosi żadnych korzyści i może doprowadzić do popękania drobnych naczynek krwionośnych (np. w oku). Aby go zwalczyć, należy podawać leki przeciwkaszlowe (działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. Sinecod, Acodin, Robitussin).

Kaszlu mokrego natomiast nie należy hamować. W tym wypadku stosuje się leki wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę (mukolityczne, np. Mucosolvan, Flavamed). Ułatwią one pozbycie się wydzieliny z dróg oddechowych i szybszy powrót do zdrowia.