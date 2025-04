Temat szczepień dzieci i dorosłych stał się palący i podzielił wiele środowisk. Jedni twierdzą, że szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi, inni z kolei zwracają uwagę na ryzyko związane z powikłaniami poszczepiennymi, które może przewyższać ryzyko zapadnięcia na daną chorobę i ewentualne wystąpienie powikłań. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat skuteczności szczepień i innych środków mających wspomóc organizm, warto jednak pamiętać o tym, że każda decyzja związana ze zdrowiem naszym i naszych bliskich powinna być dokładnie przemyślana i skonsultowana z lekarzem. Z jakich nowych rozwiązań możemy skorzystać?

Reklama

Szczepionka na grypę – fakty

Od kilku lat mamy możliwość zaszczepienia się przeciw grypie. Ten rodzaj szczepionki należy do zalecanych, a więc jest ona pełnopłatna. Szczepionka ta zawiera antygeny powierzchniowe i elementy struktury wewnętrznej wirusa grypy typu A i B powodujące czynne uodpornienie przeciwko grypie. Aby zadziałała ona w odpowiednim czasie, należy podać ją z wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem sezonu grypowego, najlepiej we wrześniu lub październiku. W zależności od organizmu, odporność na zachorowanie utrzymuje się przez okres 6-12 miesięcy. Szczepionka przeciw grypie zalecana jest każdemu, w pierwszej kolejności powinny o niej pomyśleć osoby o naturalnie obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze i przewlekle chore) oraz osoby zawodowo narażone na kontakt z wirusami grypy – lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, sprzedawcy.

Zwiększone możliwości przemieszczania się, otwarcie granic, bogacenie społeczeństwa i konieczność częstych podróży służbowych sprawiają, że zwiększyła się również oferta szczepień przeciw chorobom tropikalnym, stanowiącym poważne zagrożenie dla mieszkańców naszej szerokości geograficznej, z powodu braku możliwości wytworzenia odpowiednich przeciwciał. Niektóre z nich, jak szczepionka przeciwko żółtej gorączce, są obowiązkowe przy wjeździe do niektórych krajów afrykańskich, natomiast o odporność na większość zagrożeń powinniśmy jednak zadbać sami, najlepiej wspólnie z lekarzem specjalizującym się w chorobach tropikalnych.

Polecamy: Szczepienia przed podróżą - poradnik

Na rynku pojawia się też sporo innowacyjnych preparatów skierowanych do kobiet, jak szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy czy odpowiednie zestawy szczepień dla kobiet planujących ciążę. Od pewnego czasu są również dostępne produkty ograniczające nawroty zakażenia układu moczowego, zawierające substancję czynną o nazwie Liofilizat OM-89, stymulującą ogólną odporność organizmu. Warto zapytać lekarza o możliwość ich zastosowania, ponieważ możemy dzięki temu ograniczyć ewentualność zachorowań i nawrotów nieprzyjemnych dolegliwości na długo.

W połączeniu z odpowiednią profilaktyką i badaniami kontrolnymi, wymienione rozwiązania mogą w znacznym stopniu zapobiec zachorowaniom i nawrotom wielu schorzeń oraz zaoszczędzić sporych wydatków na leczenie. Każda decyzja powinna być jednak przemyślana i skonsultowana z odpowiednim lekarzem.

Zobacz też: Na co i kiedy szczepić dziecko - pierwsze trzy lata życia

Źródło: informacja prasowa /ah