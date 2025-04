fot. Fotolia

Częste przeziębienia naszych dzieci objawiające się podwyższoną temperaturą, katarem, bólem głowy oraz kaszlem są wynikiem osłabionej odporności. Jak uchronić nasze pociechy od wielu chorób i cieszyć się ich zdrowiem? Recepta jest prosta – wzmocnienie odporności. Podpowiadamy jak to zrobić.

Moc witaminy C i rutyny



Odpowiednio dobrana dieta to podstawa. Duże ilości owoców cytrusowych, brokułów, papryki oraz szpinaku to istna zmora każdego przedszkolaka. Chociaż nie są smakołykami dzieci, to stanowią cenne źródło witaminy C, która wzmacnia odporność każdego organizmu. Dlaczego rola tej witaminy jest aż tak ważna w codziennej diecie?

Witamina C bierze udział w procesie wytwarzania limfocytów, czyli komórek, które są częścią składową białych krwinek odpowiadających za odporność oraz jest sinym przeciwutleniaczem, który ma bardzo duże znaczenie w przypadku infekcji i stanu zapalnego. Jednak sama witamina często nie wystarczy. Niezwykle ważne w codziennej diecie jest połączenie witaminy C z rutyną, która nasila oczekiwany efekt i przedłuża aktywność tego powszechnie stosowanego modyfikatora naszej odporności.

Zatem należy wzbogacać codzienną dietę w różnego rodzaju owoce np. kiwi, czarne porzeczki, truskawki oraz warzywa zielonolistne, tj. sałata czy też natka pietruszki. Warto również zadbać o odpowiednią suplementację zawierającą witaminę C i rutynę.

Niezbędne składniki naszej diety



Oprócz diety bogatej w różnego rodzaju owoce i warzywa nie można zapominać o innych wartościowych dla każdego organizmu składnikach, do których zawsze zachęcały nasze mamy i babcie. Na pierwszy plan wchodzą składniki zwane naturalnymi antybiotykami, do których zaliczamy czosnek i cebulę. Zdaniem lekarzy czosnek pomaga zapobiegać chorobom wirusowym, grzybiczym i bakteryjnym, dzięki zawartości wielu witamin tj. C, PP, B1, B2, B3, prowitaminę A oraz licznych soli mineralnych mikroelementów. Podobne właściwości posiada również cebula.

Dużą rolę w naszej diecie odgrywają ryby zawierające duże ilości kwasów tłuszczowych omega–3, które wraz z olejem lnianym pobudzają nasz organizm do produkcji leukocytów, nasilając w ten sposób odpowiedź immunologiczną na patogeny, a tym samym poprawiają naturalną odporność każdego organizmu.

Ruch na świeżym powietrzu



Nie bez powodu nasze mamy zawsze zachęcały nas do wyjść na świeże powietrze i aktywnych zabaw na podwórku. Jak twierdzą lekarze dla wzmocnienia odporności bardzo ważna jest aktywność fizyczna każdego organizmu.

Bieganie, jazda na rowerze czy też codzienny, półgodzinny, energiczny spacer na świeżym powietrzu może korzystnie wpłynąć na naszą odporność. Częste przebywanie na świeżym powietrzu uodparnia organizm na różnice temperatur, przez co staje się mniej podatny na infekcje.

Czas na relaks i sen



Zbawienny wpływ snu docenia każdy, jednak nie wszyscy wiedzą jaki wpływ na nasz organizm ma odpoczynek. Według lekarzy osoby, które nie wysypiają się są bardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. Ważne jest również znalezienie czasu na relaks z rodziną i przyjaciółmi. Warto wybrać się na basen, wycieczkę za miasto czy też na kręgle z przyjaciółmi, dzięki czemu miło spędzimy czas i zadbamy o swoje zdrowie.

Naukowcy twierdzą, że spędzanie czasu w grupie zwiększają odporność organizmu na 2 dni.

Wskazane jest zadbać o właściwy odpoczynek, łącząc przyjemność ze zdrowym stanem ducha i ciała. Nie bójmy się relaksu!

