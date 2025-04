Inne podejście do epidemii

W przeszłości epidemie przejawiały się nagłym wybuchem przypadków danej choroby, powodując zaskoczenie dla całego świata. W tym przypadku, dzięki odpowiedniej kontroli, ludzkość otrzymała zrozumiałe ostrzeżenie.

Coraz większa zjadliwość.

Przed rokiem 1997, szczepy wirusa ptasiego pojawiły się w Azji, gdzie zaczęły mnożyć się wśród drobiu i osiągać znaczą częstość występowania.

Na początku wirus powodował lekką postać choroby wśród kurczaków, która polegała na przerzedzeniu piór i zmniejszeniu produkcji jaj. W przeciągu kilku miesięcy wirus zmutował na tyle, że powodował śmierć ptaka w przeciągu dwóch dni.

Reklama

Mobilizacja całego świata

W ostatnich latach mieszkańcy ogromnych regionów Azji doświadczali przypadków bardzo zakaźnego wirusa grypy. Na początku wirus atakował drób. Złamał jednak barierę gatunkową i rozprzestrzenił się wśród ludzi powodując dużą zachorowalność i śmiertelność. Dzięki szybkiej akcji międzynarodowych organizacji promujących zdrowie udało się przekazać wśród populacji całego świata informacje pomagające w ochronie przed wirusem, a przez to uzyskano możliwość bronienia się przed śmiercionośną pandemią.

Polecamy: Świadomość najważniejsza - rozmowa z prof. A. Zielińskim

Do czego może prowadzić zakażenie wirusem?

Do objawów zakażenia tym wirusem należą: gorączka, osłabienie oraz bóle mięśni, stawów i gardła. Zapalenie płuc powodowane jest przez wirus, który atakuje bezpośrednio tkankę płucną. Dzieje się to inaczej niż w pozostałych przypadkach grypy, gdy jest ono wywołane nadważeniem bakteryjnym. Oznacza to, że wirus szczególnie silnie atakuje i może dotykać tkanek uprzednio zupełnie odpornych na jego działanie. Wśród osób zakażonych wirusem AH1N5 aż 60% zmarło. Tak wielka śmiertelność w krótkim czasie charakteryzuje bardzo wąską grupę bardzo rzadkich chorób zakaźnych. Odpowiedź organizmu zależy jednak od układu immunologicznego, gdy jest on zdrowy i silny, objawy będą słabsze i zagrożenie śmiercią mniejsze.

Polska nie jest wyjątkiem.

Również w Polsce obserwowano przypadki tego wirusa, głównie u ptactwa - łabędzi czy kaczek. Obecnie trwają prace nad szczepionką umożliwiającą ochronę jak największej populacji przed śmiercionośnym wirusem grypy.

Zobacz: Szczepionki pandemiczne - pytania i odpowiedzi