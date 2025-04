W przeciwieństwie do ostrego zapalenia, w trakcie tego schorzenia nie ma bakterii ani wirusów w jamie bębenkowej. Na skutek zaburzenia drożności trąbki słuchowej, wytwarza się w niej ujemne ciśnienie w stosunku do ciśnienia zewnętrznego, które wpycha błonę bębenkową w głąb ucha środkowego. Gdy taki stan trwa dłużej, do jamy bębenkowej przesiąka płyn z naczyń krwionośnych, powodując często zrosty. Choroba przebiega prawie zawsze bezobjawowo i bez dolegliwości bólowych. Pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza, gdyż odczuwa znaczne pogorszenie słuchu, które w większości przypadków przemija, jeśli nie dojdzie do dalszych niekorzystnych konsekwencji.

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego może ustąpić samoistnie, jednak gdy trwa długo i nie jest leczone, czasem prowadzi do powikłań.Powikłania wysiękowego zapalenia ucha• Kieszenie retrakcyjne

Niekiedy ujemne ciśnienie w jamie bębenkowej jest wysokie i długotrwałe. Prowadzi to do poddawania błony bębenkowej obciążeniom wielotygodniowym, wielomiesięcznym, a nawet wieloletnim. Wpychana przez ciśnienie zewnętrzne błona bębenkowa ulega powolnej deformacji, tworząc zachyłki, prowadzące w głąb ucha środkowego, co daje początek kolejnym problemom zdrowotnym, na przykład nabytemu perlakowi.

• Tympanoskleroza

Schorzenie polega na zgrubieniu, ograniczeniu elastyczności oraz odkładaniu się związków mineralnych w samej błonie bębenkowej pod wpływem długotrwałego narażenia na czynniki zapalne. Zaburza to jej funkcję i wpływa negatywnie na jakość transmisji dźwięku, obniżając zdolność prawidłowego słyszenia.

• Perlak

Złuszczający się z powierzchni błony bębenkowej nabłonek, podobnie jak naskórek naszego ciała, eliminowany jest w trakcie naszego życia w sposób dla nas niezauważalny. Sytuacja zmienia się jednak w przypadku wytworzenia się kieszeni retrakcyjnej. Przy płytkich kieszeniach większość złuszczonego nabłonka może nadal wydostawać się na zewnątrz w kierunku przewodu słuchowego zewnętrznego, przy głębokich – dochodzi do zaczopowania ich ujścia. Gromadzący się nabłonek rozpycha promieniście kieszeń, powodując ucisk okolicznych struktur anatomicznych. Pod presją ciągłego ucisku struktury te ulegają stopniowemu i powolnemu zanikowi i/lub zniszczeniu.

Reklama