Palenie papierosów to jeden z najtrudniejszych do przezwyciężenia nałogów. Choć większość palaczy doskonale zdaje sobie sprawę z jego szkodliwości, decyzja o rzuceniu nie przychodzi łatwo. Jeśli twój partner zmaga się z nałogiem, a ty martwisz się o jego zdrowie i przyszłość, pomóż mu podjąć tę ważną decyzję. Jak to zrobić skutecznie, nie wywołując konfliktów? Oto kilka strategii i argumentów, które warto wypróbować.

Jego zdrowie, wasza sprawa

Palenie to jedna z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że w skali globu palenie tytoniu odpowiada za 8 milionów zgonów rocznie. To niby wiedza powszchna, ale czy naprawdę każdy zdaje sobie sprawę z konsekwencji śmierdzącego nałogu? Niekoniecznie, bo zakres, w jaki papierosy wpływają na nasze ciało, jest bardzo szeroki.

Do kobiet często docierają argumenty o przedwczesnym starzeniu i innych konsekwencjach nałogu dla urody. Mężczyźni mogą być bardziej oporni, zwłaszcza że przeważnie mniej dbają o własne zdrowie i profilaktykę chorób. Co gorsza, palenie u mężczyzn jest przeważnie szerzej akceptowane niż u kobiet.

fot. Getty Images

Żeby znaleźć argumenty, które poruszą twojego męża czy partnera, sama musisz zdobyć szeroką wiedzę na ten temat. Przekazuj mu konkretne informacje, ale rób to w sposób wspierający, a nie oceniający. Pokaż mu, że zależy ci, żeby doczekał z tobą sędziwego wieku i wyjaśnij, że wcale nie jest za późno na zmiany. Badania pokazują, że osoby rzucające palenie przed 40. rokiem życia mogą wydłużyć swoje życie średnio o 9 lat!

Oczywiście, odstawienie papierosa po 40-stce również zapewnia realne korzyści, a nawet większe, bo z wiekiem rośnie szansa na utratę zdrowia i sprawności. Przykładowo ryzyko udaru zmniejsza się już po 5 latach od wypalenia ostatniego papierosa! Nie wspominając nawet o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, zawałach serca czy raku płuc, którego ofiary w 85 proc. należą do grona palaczy.

Żeby odczuć na własnej skórze zalety odstawienia używki, nie trzeba nawet iść do przychodni. Po rzuceniu palenia płuca bardzo szybko zaczynają się regenerować, a tlen dociera do mięśni sprawniej, co poprawia ogólną kondycję. Znacząca różnica jest odczuwalna już po miesiącu. Te argumenty trafią nawet do mężczyzn, którzy bardziej niż własnym zdrowiem przejmują się wynikiem tenisowego pojedynku z kolegą…

Sypialnia w oparach dymu

Medyczne fakty nie docierają do twojego partnera? Czas na większy kaliber… Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale papierosy mają ogromny wpływ na zdrowie seksualne i płodność – zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Jeśli twój facet nie przejmuje się potencjalnym zawałem, może bardziej zainteresuje go fakt, że palenie obniża poziom testosteronu, prowadzi do problemów z erekcją i pogarsza jakość plemników (a co za tym idzie płodność)?

Wygląda na to, że stare filmy kłamały: połączenie seksu i papierosów to zupełnie niedobrany duet! Dlaczego? Nikoty­na wpływa na naczynia krwionośne, ograniczając przepływ krwi – także do miejsc intymnych. Według badań, palacze są aż o 50 proc. bardziej narażeni na zaburzenia erekcji niż niepalący.

Rzecz jasna gorsze krążenie krwi to także gorsza wrażliwość na bodźce. Palacze uzależnieni od lat nawet nie zauważają, że w wyniku nałogu ich libido spada, a intensywność doznań jest mniejsza. A stąd już tylko krok od impasu, w którym potrzeby i oczekiwania partnerów różnią się coraz bardziej, a relacja cierpi z powodu frustracji i niezrozumienia.

A może to z twojej strony zabrakło pożądania i namiętności? To też może być wina papierosów. Miłość tylko częściowo przysłania fakt, że palacze, z bardzo wielu powodów, są po prostu mniej atrakcyjni. Począwszy od gorszego stanu cery i żółtawych zębów, przez gorszą kondycję włosów na głowie, aż do koronnego argumentu - smrodu. Zapach dymu i popiołu długo utrymuje się w oddechu, na dłoniach, ubraniach, we włosach, czyniąc towarzystwo palaczy trudnym do zniesienia dla innych.

Pewną ulgą byłoby tu przekonanie partnera do używania bezdymnych alternatyw do tradycyjnego papierosa - urządzenia do vapingu Vuse czy podgrzewacza glo. Emitowane przez te gadżety zapachy są mniej intensywne i szybciej się ulatniają, a ich użytkownicy ograniczają przynajmniej niektóre chorobotwórcze czynniki nałogu (zmniejsza się np. nadprodukcja rakotwórczych wolnych rodników).

fot. Getty Images

Psychologiczne sztuczki

Rzucenie palenia to nie tylko kwestia fizjologii, ale także psychiki. Uzależnia nie tylko nikotyna, ale sam gest palenia. Przez lata w głowie nałogowca utrwalają się pozytywne skojarzenia z używką, zwłasza gdy przynosi ulgę w stresie albo gwarantuje wyczekiwaną krótką przerwę w pracy. Żeby wygrać z nałogiem, trzeba te mechanizmy psychologiczne odręcić i zbudować nowe. Dlatego przekonanie partnera będzie od ciebie wymagało pewnego sprytu i strategii.

Unikaj przede wszystkim oceniania jego postawy, aby nie czuł się atakowany. Zamiast mówić: „Musisz rzucić palenie, bo to obrzydliwe”, spróbuj: „Martwię się o twoje zdrowie i chcę, żebyś żył jak najdłużej”. Unikaj tonu wykładu i wiecznych pretensji, operuj za to sprawnie pozytywną motywacją. Zamiast skupiać się na chorobach, pokaż pozytywne efekty rzucenia palenia: więcej energii, lepsza forma, świeży oddech. Możesz też zasugerować, że zaoszczędzone na papierosach, niemałe w końcu, pieniądze można będzie przeznaczyć na wspólne podróże czy inne przyjemności.

Nie narzucaj się z pomocą, ale pokaż, że jesteś gotowa wesprzeć go na każdym etapie – czy to poprzez znalezienie grupy wsparcia, polecenie aplikacji na telefon czy po prostu cierpliwe słuchanie. Postaraj się zbadać jego motywacje i potrzeby, czyli dotrzeć do informacji, co jego samego przekonałoby do rzucenia palenia. Może przeszkadzają mu bezsensowne wydatki, a może wstydzi się brzydkich zębów (oprócz przebarwień, palacze częściej muszą leczyć się stomatologicznie)?

Pamiętaj, że nie zmusisz nikogo do rzucenia palenia – ostatecznie ta decyzja musi wyjść od niego. Możesz jednak okazać mu miłość i cierpliwość, docenić każdy mały sukces, a także pomóc zbudować nowe nawyki. Potrzebny będzie przede wszystkim nowy sposób na rozładowanie napięcia i stresu. Może zaczniecie od wspólnego joggingu albo wypróbujecie seks tantryczny?