Nietrzymanie moczu to powszechny problem, którego ryzyko rośnie wraz z wiekiem, może dotyczyć każdej kobiety. Aby jednak każda z nas czuła się komfortowo i kobieco niezależnie od okoliczności, może korzystać z eleganckiej bielizny TENA Lady Pants Noir. Zapewnia ona skuteczną ochronę przy nietrzymaniu moczu w stopniu od umiarkowanego do natężonego. Do tego przypomina zwykłą bieliznę, dzięki czemu nie tylko pomaga zachować uczucie suchości i bezpieczeństwa, ale również pewność siebie. Jakie opinie na temat tego produktu mają nasze recenzentki?

100% recenzentek docenia TENA Lady Pants Noir za skuteczną ochronę przed przeciekaniem

Bielizna TENA została zaprojektowana tak, by chronić kobiety zmagające się z nietrzymaniem moczu w stopniu od umiarkowanego do natężonego. Jej skuteczność potwierdzają wszystkie testujące, które w tej kwestii były jednomyślne. Wszystkie użytkowniczki (100%) potwierdziły, że podczas codziennego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bielizny TENA Lady Pants Noir nie wydostała się nawet kropla moczu.

(…) Majtki zakładałam na cały dzień. Sprawdzały się doskonale jako ochrona, skutecznie zabezpieczając przed „przecieknięciem”, dzięki czemu nie martwiłam się o brudne spodnie. (…) – kropka010

Bielizna TENA Lady Pants Noir chroni przed nieprzyjemnym zapachem

Produkt TENA posiada zaawansowany system neutralizujący kłopotliwy zapach, dzięki czemu kobieta może być pewna siebie również podczas spotkań towarzyskich i zawodowych. Aż 99% testujących recenzentek oceniło, że brzydki zapach nie wydostawał się na zewnątrz, co pomogło zachować uczucie suchości i świeżości.

(…) Nie przeciekają, dzięki nim nie ma dyskomfortu. Zapewniają ochronę przed nieprzyjemnym zapachem. (…) – Emiodul

Bielizna, która jest wygodna i dopasowuje się do ciała

Produkt TENA Lady Pants Noir został zaprojektowany w taki sposób, że świetnie dopasowuje się do ciała. Potwierdzają to nasze recenzentki! Aż 96% testujących majtki chłonne TENA Lady Pants Noir wydało opinię, że niezależnie od rozmiaru bielizna doskonale dopasowuje się do ciała. Warto podkreślić, że bielizna TENA posiada specjalny krój, dzięki czemu pewnie trzyma się na miejscu i zapewnia znakomitą ochronę, komfort oraz dyskrecję.

(…) Dzięki wielu delikatnym gumeczkom świetnie dopasowują się do figury i dokładnie otulają, co powoduje duży komfort i wygodę użytkowania. (…) – Iwsurawska

Co ciekawe, bielizna TENA Lady Pants Noir jest nie tylko łatwa w użyciu (posiada wyraźne oznaczenie tylnej części), ale jest również wygodna w zdejmowaniu – wystarczy rozerwać szwy boczne i wyrzucić ją do kosza.

Dyskretna i elegancka bielizna TENA

Chociaż bielizna TENA Lady Pants Noir radzi sobie nawet z dużym stopniem natężenia nietrzymania moczu, to robi to niezwykle… dyskretnie. Wykonana z miękkiego, przewiewnego materiału przylega do ciała, przypominając zwykłą bieliznę, która nie odznacza się pod żadnym ubraniem. Można nosić ją do każdej stylizacji – eleganckiej, codziennej czy sportowej. Aż 89% recenzentek oceniło, że TENA Lady Pants Noir wyglądają prawie tak samo, jak zwykła bielizna. Ponadto, taka sama liczba recenzentek uważa, że można je nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

(…) Po pierwsze wyglądają jak zwykłe majtki, mają doskonałą chłonność. Dla kobiety ważnym elementem jest komfort i dyskrecja, a ten produkt potrafił zapewnić to w 100 %. (…) – karolciailenka

Ponadto dzięki temu, że bielizna TENA ma dopasowujący się do ciała krój i czarny kolor, kobieta może poczuć się w niej dobrze, komfortowo i… stylowo. To ważne, by robić wszystko, aby choroba nie wpływała na jakość życia i kobiecość. Z tym produktem postawisz na elegancję!

Najlepsze! Urzekły mnie swoim dyskretnym i eleganckim wyglądem. Zapewniają skuteczną ochronę i swobodę ruchów. (…) – Teresa­­_Teresa

Czy bielizna TENA Lady Pants Noir spełniła oczekiwania Recenzentek?

Aż 97% testerek potwierdziło, że produkt spełnił wszystkie pokładane w nim nadzieje.

(…) Bielizna Tena Lady zdecydowanie spełniła wszystkie moje oczekiwania. Jest komfortowa i wygodna podczas noszenia w ciągu dnia. Daje poczucie bezpieczeństwa, wygody i spokoju podczas noszenia. Jestem zadowolona! - Aldonajacek

Czy Recenzentki polecą bieliznę chłonną TENA Lady osobom z nietrzymaniem moczu?

Nasze Recenzentki bardzo polubiły bieliznę TENA Lady Pants Noir. Dzięki jej właściwościom mogły z powodzeniem stosować je przy nietrzymaniu moczu od stopnia umiarkowanego do natężonego. Dlatego też aż 99% testujących majtki chłonne poleciłaby je wszystkim kobietom, które zmagają się z nietrzymaniem moczu.

Super, polecam każdemu! TENA to rewelacyjne majtki, które są warte swojej ceny, jak również polecenia innym osobom. Nie wyobrażam sobie innego wyboru po wypróbowaniu TENA. Można powiedzieć, że ratują mi codzienne życie. – gosik 8209

Test w Klubie Polki Rekomendują przeprowadzony na grupie 182 osób w terminie wrzesień-październik 2020 oraz wrzesień-październik 2021

