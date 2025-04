Upławy, swędzenie okolic intymnych i przykry zapach wydzieliny to objawy, których każda z nas wolałaby uniknąć. Niestety, ponad 60% Polek doświadcza ich nawet co 2-3 miesiące. Każde pojawienie się oznak infekcji pochwy powoduje obniżenie jakości życia – także seksualnego – i sprawia, że kobieta traci wiarę w skuteczność leczenia niedyspozycji intymnych. Jeśli problem nawracających zakażeń dróg rodnych nie jest ci obcy, mamy dobrą wiadomość – dolegliwości intymnych możesz uniknąć w prosty sposób.

Skąd biorą się infekcje pochwy?



Dbasz o higienę intymną, zdrowo się odżywiasz i często nosisz bawełnianą bieliznę, a mimo to od czasu do czasu dokuczają ci symptomy stanu zapalnego pochwy? Środowisko pochwy jest niezwykle wrażliwe na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, dlatego nawet pozornie błahe wydarzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na twoje zdrowie intymne.



Do rozwoju infekcji może dojść między innymi na skutek:

- zwiększonej podaży cukrów prostych, które są pożywką dla grzybów wywołujących zakażenia drożdżakowe pochwy;

- przyjmowania leków hormonalnych (w tym tabletek antykoncepcyjnych), które przyczyniają się do zmniejszenia liczby pałeczek kwasu mlekowego, nadających pochwie kwaśny odczyn;

- stresu – wzrost stężenia hormonu stresu powoduje spadek liczby bakterii kwasu mlekowego w drogach rodnych i niekorzystną zmianę pH pochwy;

- stosowania antybiotyku, który wyjaławia drogi rodne z prozdrowotnych bakterii Lactobacillus;

- częstego korzystania z basenu lub sauny – wilgoć i wysoka temperatura to nie najlepsze połączenie dla twojego zdrowia intymnego, ponieważ stwarza idealne warunki do namnażania się grzybów w okolicach intymnych;

- zakładania nieodpowiedniej bielizny, zwłaszcza z syntetycznych materiałów;

- nieodpowiednich środków do higieny intymnej, które mogą niszczyć mikroflorę i ochronną barierę skóry



Czasem niedyspozycje ze strony układu moczowo-płciowego pojawiają się mimo braku konkretnej, łatwej do ustalenia przyczyny. Do rozwoju zakażeń predysponuje bowiem budowa anatomiczna kobiety, w tym bliskość pochwy i odbytu.

Jak uniknąć infekcji pochwy?



Chcesz zadbać o zdrowie intymne i uniknąć infekcji pochwy, ale nie wiesz od czego zacząć działania profilaktyczne? Jeśli lubisz proste rozwiązania, postaw na kompleksową ochronę jaką zapewniają nowoczesne płyny do mycia okolic intymnych takie jak emulsja prOVag®. Jest to innowacyjny produkt, który jednocześnie oczyszcza, pielęgnuje okolice narządów płciowych i chroni kobietę przed zakażeniami pochwy.



Wielopoziomowe działanie emulsji prOVag® to zasługa precyzyjnie opracowanego składu:

- Kwas mlekowy i metabolity bakterii Lactobacillus to podstawa profilaktyki zakażeń intymnych – bakterie ten nadają pochwie kwaśny odczyn, który w naturalny sposób hamuje namnażanie się chorobotwórczych drobnoustrojów;

- Ekstrakt z aloesu nawilża skórę, odżywia ją i wspomaga procesy regeneracyjne.

- Gliceryna doskonale nawilża okolice intymne i łagodzi objawy suchości pochwy.

- Alantoina i pantenol przyspieszają regenerację tkanek i redukują podrażnienia.

- Glikol kaprylowy zmiękcza skórę i działa nawilżająco.



W składzie emulsji prOVag® znajdują się także łagodne substancje myjące, pochodzące z kokosu, które nie podrażniają skóry.



Pojawienie się nowoczesnej emulsji do mycia okolic intymnych prOVag® oznacza, że zapobieganie infekcjom pochwy stało się prostsze niż kiedykolwiek. Preparat mogą stosować także dzieci powyżej 1 roku życia oraz kobiety w ciąży i alergicy.