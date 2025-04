Jesienią, gdy za oknami robi się coraz chłodniej, panująca aura może bezpośrednio wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Mamy coraz mniej energii, stajemy się senni, często dopadają nas infekcje górnych dróg oddechowych. Aby odpowiednio przygotować się na jesień, warto uzupełnić swoją apteczkę o kilka leków i preparatów, które wspomogą organizm, gdy dopadnie nas jesienny spadek formy.

Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego trybu życia, racjonalnego odżywania oraz uprawiania aktywności fizycznej (najlepiej na świeżym powietrzu!). Jednak jesienią, zwykle odżywiamy się gorzej niż latem, kiedy to pod ręką mamy dostęp do świeżych warzyw i owoców. Gdy za oknami plucha, coraz mniej czasu spędzamy na zewnątrz, rzadziej spacerujemy, rezygnujemy z joggingu czy jazdy rowerem. A wszystko to może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego jesień to szczególny okres, w którym organizm może domagać się specjalnego traktowania. Aby wspomóc naturalne sposoby wzmacniania oporności lub walki z jesiennymi infekcjami, warto mieć pod ręką kilka skutecznych preparatów.

Rutinoscorbin

Stary, dobry i sprawdzony, dlatego zawsze warto mieć go w swojej apteczce. Zaleca się przyjmowanie Rutinoscorbinu zarówno w okresach zwiększonej zachorowalności na sezonowe infekcje, jak i gdy, już dopadnie nas choroba. W pierwszym przypadku, działa profilaktycznie. W drugim - łagodzi objawy i przyspiesza okres rekonwalescencji. Zalecany zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Imunactiv

Imunactiv zawiera składniki, wspomagające naturalną odporność organizmu, stymulujące pracę układu odpornościowego. Dlatego warto zażywać go profilaktycznie, szczególnie jeśli jesteśmy podatni na infekcje górnych dróg oddechowych lub gdy choruje ktoś w naszym otoczeniu. Składniki zawarte w preparacie są pochodzenia organicznego, dzięki czemu są dobrze przyswajalne przez organizm.

Pichtosept

Natomiast gdy już dopadnie nas infekcja, warto sięgnąć po pastylki do ssania z olejkiem pichtowym, który ma działanie antyseptyczne, zmniejszające wydzielanie śluzu w oskrzelach. Pichtosept wspomoże leczenie kaszlu, kataru, przeziębienia i grypy. Ponadto działa wzmacniająco i ochronnie na organizm.

Sinupret

Każdy kto choć raz zapadł na zapalenie zatok, doskonale wie, jaki dyskomfort powoduje ta choroba. Aby wspomóc leczenie zatok, można spróbować leku pochodzenia naturalnego o nazwie Sinupret. Jego działanie polega na rozrzedzaniu kataru, odtykaniu nosa i ujść zatok oraz wsparcia naturalnej odporności organizmu do walki z chorobą.

Vita D Bambino

Vita D Bambino to preparat polecany dla dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, dla których prawidłowego rozwoju niezwykle ważna jest witamina D. Pod wpływem słońca nasz organizm potrafi sam wytworzyć witaminę D. Jednak jesienią i zimą, gdy słonecznych dni, jak na lekarstwo, warto wspomóc organizm dziecka, zdrową dietą z dużą ilością nabiału i ryb, lub skorzystać z dostępnych na rynku suplementów.

