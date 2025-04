ActiDigest firmy Biocol Laboratórios to suplement diety stworzony, aby poprawić trawienie i zwiększyć ochronę probiotyczną naszego organizmu.

Zawiera probiotyki, aktywne szczepy bakterii (Lactobacillus i Bifidobacterium), które mają korzystny wpływ na działanie układu pokarmowego i immunologicznego. Lactobacillus zapobiegają rozmnażaniu się niszczących grzybów, poprawiają trawienie i absorpcję gazów. Przeciwdziałają biegunkom, alergiom pokarmowym i leczą zespół nietolerancji laktozy (cukru mlecznego), wywołany brakiem w organizmie odpowiedzialnego za jego metabolizm enzymu – laktazy. Bifidobakterie to również probiotyki, które biorą aktywny udział w procesach trawienia, regulują czynności jelit, dbają o równowagę ich flory bakteryjnej, a także uczestniczą w syntezie niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu witamin z grupy B.

Wpływa korzystnie na nasz układ trawienny i odpornościowy dzięki zawartości wysokiej jakości naturalnych ekstraktów z pięciu roślin znanych ze swego dobroczynnego wpływu na procesy trawienia.

Ekstrakt z korzenia imbiru lekarskiego stymuluje wydzielanie śliny, działa żółciopędnie i rozkurczowo, zwiększa perystaltykę jelit, ma działanie przeciwwymiotne i przeciwzapalne. Ekstrakt z papai jest polecany przy problemach z trawieniem pochodzenia trzustkowego oraz w dietach odchudzających. Jest antyoksydantem, który neutralizuje wpływ szkodliwych substancji trafiających do naszego wnętrza wraz z pożywieniem; ma również właściwości aktywizujące działanie innych korzystnych dla naszego zdrowia przeciwutleniaczy. Suchy ekstrakt z ananasa stosuje się w objawach niestrawności i przy problemach trzustkowych. Stymuluje on przemianę materii, reguluje trawienie (przyspiesza rozkład białek), zapobiega obrzękom i ułatwia usuwanie z organizmu toksyn. Egzotyczny ekstrakt z nasion zielonego anyżu normalizuje procesy trawienne, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, ma działanie rozkurczowe, antyseptyczne i jest polecany przy niestrawności. Usuwa wzdęcia i pobudza perystaltykę jelit. Ekstrakt z kopru włoskiego zmniejsza skurcze żołądkowo-jelitowe, osłabiając napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skutecznie pobudza wydzielanie żółci i soku żołądkowego. Jest też polecany przy problemach związanych z niestrawnością i wzdęciami, gdyż pomaga absorbować i eliminować gazy jelitowe, które mogą zakłócić proces trawienia. Podobne działanie ma również węgiel roślinny. Pochłania szkodliwe bakterie trafiające do naszych jelit.

W opakowaniu ActiDigest znajdziemy 40 tabletek w cenie ok. 34 zł.

Dawkowanie:

Zalecana przez producenta dawka to 2 tabletki dzienne: aby poprawić działanie swojego układu trawiennego i zwiększyć ochronę probiotyczną organizmu, jedną należy łykać przed obiadem, a drugą przed kolacją.