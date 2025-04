Badania pokazują, że około 72% kobiet w wieku 25 - 55 lat odczuwa częste lub sporadyczne dolegliwości na tle niewydolności żylnej kończyn dolnych, które nasilają się z wiekiem.

Reklama

Wyniki badania wskazują, że ogromna większość, bo aż 84% Polek, ma świadomość przyczyn problemów związanych z wydolnością żylną kończyn dolnych. Kobiety trafnie wskazują szkodliwe elementy trybu życia, które wywołują dolegliwości. W pytaniu wielokrotnego wyboru padły odpowiedzi dotyczące: trybu pracy (41%), braku regularnej aktywności fizycznej (30%), niewłaściwej diety (20%) i innych (10%). Tylko 16% ankietowanych kobiet wskazało opcję "nie wiem".

Dzięki zastosowaniu preparatów Aflavic® możemy działać dwutorowo: od wewnątrz (tabletki), jak również bezpośrednio na skórę stosując krem. Zmikronizowana diosmina zawarta w obydwu preparatach AFLAVIC® działa ochronnie na naczynia krwionośne, zwiększając ich elastyczność, niweluje obrzęki i uczucie ciężkości nóg. AFLAVIC® w tabletkach to podstawa kuracji. Z kolei AFLAVIC® dermoKREM zawiera dodatkowo wyciąg z kasztanowca, który poprzez uszczelnianie drobnych naczyń krwionośnych redukuje powstawanie mało estetycznych „pajączków” oraz witaminę A, która doskonale regeneruje skórę nóg i poprawia ich wygląd.

Aflavic 600 mg, tabletki powlekane (Diosminum)

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych m.in. uczucie ciężkości nóg,bóle nóg. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia objawów dolegliwości związanych z żylakami odbytu

Dawkowanie i sposób podawania:

Tabletka do stosowania doustnego. Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo. Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Reklama

Cena opakowania AFLAVIC tabletki (30 szt.) to 30 zł

Cena opakowania AFLAVIC dermo KREM to 18 zł