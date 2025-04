Gdy zauważysz, że twoja pociecha pociąga noskiem i ma problemy z oddychaniem reaguj szybko. Pozornie niegroźna dolegliwość zwana katarem, może być przyczyną groźnych powikłań, gdyż zbierająca się w nosie wydzielina to pożywka dla bakterii. Dlatego pamiętaj o dokładnym oczyszczaniu noska.

Nieżyt nosa łączy się z nieprzyjemnym uczuciem obrzęku i przeszkadza w oddychaniu, co jest szczególnie trudne dla niemowląt i małych dzieci, które nie potrafią go same oczyścić.

Dodajmy, że noworodki i niemowlęta nie potrafią sprawnie oddychać przez usta i przez pierwsze miesiące życia oddychają wyłącznie przez nos. Nic więc dziwnego, że wraz z katarem jednocześnie pojawia się rozdrażnienie. Maluch nie może spać, jeść i bawić się. Za to często popłakuje i złości się.



Najważniejszym zadaniem dla rodzica, którego dziecko ma zatkany nosek jest jego oczyszczenie i udrożnienie, tak aby malec móg swobodnie oddychać. Aby nie uszkodzić delikatnej błony śluzowej, jamę nosową trzeba pielęgnować bardzo delikatnie. Równocześnie ważne jest, by zrobić to dokładnie. Wielu rodziców narzeka, że nie jest to zadanie ani łatwe ani przyjemne, gdyż wierzgający, płaczący maluch skutecznie uniemożliwia czyszczenie noska. W takich przypadkach warto skorzystać z nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, jakie podsuwa nam medycyna. Bardzo praktycznym i skutecznym produktem do pielęgnacji i oczyszczania nosa jest naturalny produkt Afrin® PureSea Baby, który jest rozpylany w postaci delikatnej mgiełki za pomocą wygodnego aplikatora, który odmierza odpowiednie dawki do stosowania. Dzięki temu rodzic nie musi się martwić, że zastosuje za mało lub za dużo płynu.



Afrin® PureSea Baby jest w 100% naturalny, nie zawiera konserwantów ani dodatków chemicznych i może być używany tak często, jak to jest konieczne. Może być już stosowany u noworodków od drugiego tygodnia życia. Działa w nosie jak „miotełka”, powodując rozmiękczenie i usunięcie zaschniętej wydzieliny, umożliwiając tym samym jego dokładne oczyszczenie. Już po kilku chwilach od zaaplikowania dziecko odczuje wyraźną ulgę. W ten sposób można oczyszczać nos dziecku kilka razy dziennie, koniecznie przed jedzeniem i spaniem. Naturalna woda morska w sprayu sprawdzi się również w przypadku dzieci cierpiących na alergię. Płukanie i oczyszczanie nosków może znacząco ograniczyć objawy alergii. Choć nie jesteśmy w stanie wyeliminować ze środowiska substancji uczulających, to dzięki oczyszczaniu nosa z alergenów, możemy zmniejszyć objawy alergii.



W sposób łatwy i naturalny możemy pomóc dziecku w czasie trwania nieżytu nosa. Woda morska do oczyszczania, nawilżenie powietrza w pokoju a także układanie dziecka główką wyżej, tak aby wydzielina mogła swobodnie wypływać. Nie zapomnijmy też o częstym przytulani a katar przejdzie szybko i niezauważalnie.