Preparat zawiera wyciąg z czosnku, z ziela dziurawca oraz wit. A i E. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwmiażdżycowe (pomaga obniżać poziom cholesterolu we krwi), zmniejsza lepkość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. Cena ok. 10 zł (54 kapsułki), ok. 24 zł (144 kapsułki).

