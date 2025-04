Alantandermoline to seria dermokosmetyków do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Są one szczególnie polecane do skóry delikatnej i skłonnej do podrażnień. Zawarte w nich substancje aktywne sprawiają, że skóra jest nawilżona, odżywiona i wygładzona a brak substancji barwiących i zapachowych oraz odpowiedni skład sprawiają, że jest to produkt hypoalergiczny.

Alantandermoline Krem ochronny z witaminą A łagodzi skutki działania niekorzystnych czynników zewnętrznych (wiatru, nadmiernie suchego powietrza, detergentów) sprzyjających przesuszaniu skóry. Dzięki temu świetnie chroni ją podczas pobytu na powietrzu. Krem polecany jest do pielęgnacji całego ciała, szczególnie do suchej, wrażliwej i skłonnej do zaczerwienienia skóry twarzy, dłoni i łokci.

Zawiera alantoinę i witaminę A, które przyśpieszają regenerację naskórka oraz d-pantenol regulujący gospodarkę wodną i zapewniający skórze elastyczność.

Alantandermoline Krem ochronny półtłusty z witaminami A + E również służy do pielęgnacji całego ciała, szczególnie twarzy, dłoni, łokci oraz skłonnych do rogowacenia stóp.

Dzięki zawartości witaminy A krem ten mocno natłuszcza i nawilża skórę, chroniąc ją tym samym przed wiatrem i chłodem. Natomiast zawarta w nim witamina E przeciwdziała rogowaceniu skóry, zwiększa jej elastyczność i gładkość, opóźnia starzenie a także zapobiega powstawaniu przebarwień.

Alantandermoline Leki krem z 5% zawartością d-pantenolu szczególnie polecany jest do pielęgnacji delikatnej cery twarzy. Krem silnie nawilża wysuszoną i skłonną do podrażnień skórę, przynosząc jej ulgę i ukojenie.

Podstawą kuracji jest d-panthenol, który z uwagi na swoje gojące, nawilżające oraz łagodzące podrażnienia właściwości, wchodzi w skład wielu kosmetyków tj. kremy, balsamy po opalaniu, czy odżywki do włosów. Najczęściej stosowany jest w produktach do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt, ale tak naprawdę jest idealny dla całej rodziny, doskonale pielęgnuje dojrzałą skórę rodziców.

Alantandermoline Maść pielęgnacyjna z witaminą F polecany jest do codziennej pielęgnacji okołopieluszkowej a także dla dorosłych jako ochrona i wspomaganie regeneracji podrażnień skóry pachwin i okolic fałdów skórnych.

Odpowiedni skład pozwala wspomagać odbudowę płaszcza lipidowego naskórka, normalizuje właściwości ochronne skóry jednocześnie ją nawilżając i uelastyczniając.