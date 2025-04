Aloes drzewiasty (Aloё arborescens)



występuje w Afryce Południowej w miejscach skalistych, w górzystych rejonach do wysokości ponad 2000 metrów.

W lecznictwie jest stosowany sok ze świeżych liści oraz miazga z liści. Zawarte w surowcu glikoproteiny, aloina i aloenina A wykazują działanie przeciwzapalne.

Sok ze świeżych liści wzmacnia naturalną odporność organizmu. Jak wskazują badania, zwiększa liczbę komórek układu odpornościowego i przeciwciał, które krążą we krwi. Zalecany jest osobom z osłabioną odpornością, podatnych na częste infekcje i zakażenia.

Działanie immunostymulujące Aloё arborescens wykorzystywane jest szczególnie u dzieci, które nie mają jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych, oraz u osób starszych, które już mają osłabione te mechanizmy.

Sok hamuje również wydzielanie kwasu solnego i może być stosowany w chorobach żołądka i dwunastnicy.

Wyciągi z liści aloesu są dodawane do preparatów jako filtry chroniące przed promieniowaniem słonecznym (UV).

Sok i miazga z liści aloesu drzewiastego są używane do wyrobu kremów i płynów kosmetycznych regenerujących skórę.

Świeża miazga z liści używana jest do leczenia oparzeń popromiennych i trudno gojących się ran.

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)



występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji jako roślina uprawiana i ozdobna, także w Polsce.

W lecznictwie stosowane są ziele i korzeń jeżówki purpurowej. Sok z ziela jeżówki purpurowej wzmacnia odporność organizmu na zakażenia wirusowe i bakteryjne. Działanie immunostymulujące jeżówki polega na pobudzeniu aktywność makrofagów i granulocytów, które rozpoznają i niszczą czynniki chorobotwórcze. Echinacea wspomaga leczenie lżejszych infekcji bakteryjnych i wirusowych jak np. choroby z przeziębienia, stany zapalne górnych dróg oddechowych.

Sok z ziela jeżówki zapobiegawczo stosowany jest w nawracających zakażeniach dróg oddechowych, w stanach osłabienia organizmu m.in. w okresie jesienno- zimowym w celu zmniejszenia podatności na infekcje.

Preparaty w skład których wchodzą wyciągi wodne lub alkoholowe są stosowane zewnętrznie przy trudno gojących się ranach i łuszczycy.

Jak zażywać sok z jeżówki?



Ważne jest, aby sok z jeżówki stosować zgodnie z zaleceniami. W przeciwnym razie działanie tego surowca immunostymulującego zmienia się o 180˚ - następuje osłabienie odporności.

Zaleca się stosowanie tego preparatu raz dziennie co drugi dzień przez 20 dni lub codziennie przez 10 dni. Osiąga się wtedy najlepsze rezultaty. Można rozcieńczyć sok w niewielkiej ilości płynu (najlepiej w wodzie).

Koniecznie należy robić dwutygodniowe przerwy w stosowaniu jeżówki. Ponieważ długotrwałe stosowanie bez przerwy powoduje efekt odwrotny – osłabienie odporności.

Po dwutygodniowej przerwie można powtórzyć kurację.