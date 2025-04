Aloesowy Dermo-gel jest pierwszym produktem z nowej linii włoskich dermokosmetyków, którego bazę stanowi aż 98% czystego aloesu. Dermo-Gel ma natychmiastowe działanie łagodzące i nawilżające. Jest to produkt naturalny, polecany do wszystkich rodzajów skóry, również do bardzo wrażliwej.

Aloesowy Dermo-gel z linii Equilibra doskonale nawilża, szybko się wchłania, koi podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Znakomicie regeneruje naskórek, przyspiesza proces gojenia skóry i pomaga szybko przywrócić jej naturalną równowagę.

Aloesowy Dermo-gel wyróżnia się niezwykle wysoką zawartością czystego aloesu – aż 98%. Aby zachować cenne, naturalne składniki zawarte w liściach rośliny proces ekstraktownia (przetwarzania) aloesu wykonywany jest ręcznie – na zimno. Zapewnia to najwyższą jakość produktu.

Aloesowy żel z linii Equilibra posiada właściwości odżywcze, łagodzące, ochronne i kojące, a także nawilżające i tonizujące. Polecany jest w przypadku podrażnień i uszkodzeń skóry, takich jak:

- otarcia i zadrapania

- oparzenia posłoneczne

- lekkie poparzenia

- pęcherze i odciski

- podrażnienia skóry spowodowane poceniem się, depilacją i goleniem

Aloesowy Dermo-Gel stosowany regularnie na zdrową skórę, odżywia ją, odświeża i regeneruje. Jest niezastąpionym preparatem, który warto stosować przez cały rok.

Aloesowy Dermo-gel z nowej linii EQUILIBRA dostępny jest w aptekach w całym kraju.

Linia: EQUILIBRA

Pojemność: 150 ml

Cena detaliczna: ok. 39 zł