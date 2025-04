Alphol Omega Plus firmy Tymofarm to obietnica młodości zamknięta w kapsułce suplementu diety.

Działając od wewnątrz, Alphol Omega Plus odżywia, regeneruje i chroni przed czynnikami zewnętrznymi skórę całego ciała, także w tych miejscach, do których nie docierają tradycyjne kosmetyki. Skóra staje się jędrna, gładka, dobrze nawilżona, zmniejsza się cellulit, a tkanka tłuszczowa ulega redukcji. Cera odzyskuje świeżość i młodszy wygląd, zmarszczki się wygładzają, poprawia się także kondycja włosów i paznokci.

Swoje działanie Alphol Omega Plus zawdzięcza zawartości mikroelementów i witamin niezbędnych do pięknego wyglądu skóry, włosów i paznokci narażonych na uszkodzenia związane z wiekiem i niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego, czyli: nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, witamin C i E, selenu oraz biotyny

Opakowanie preparatu Alphol Omega Plus zawierające 60 kapsułek kosztuje ok. 40 zł