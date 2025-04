Coraz mniej też podobają się samym sobie – brakuje im wiary w siebie, chęci do życia, czasu i ochoty na stosowanie kolejnej diety-cud.

Jedyna nadzieja w odpowiednio dobranych suplementach diety, które wspomogą organizm kobiety w walce z czasem i samą sobą, skłonią do zmiany stylu życia bez gołosłownych obietnic. Alphol omega plus daje organizmowi solidną dawkę energii, która pozwala przeżyć dzień na pełnych obrotach, a wieczorem w pełni cieszyć się urokami bycia we dwoje. A wszystko to dzięki selenowi i witaminie E, które chronią przed działaniem wolnych rodników i pomagają zachować młodość tkanek. Skóra staje się jędrna, gładka, dobrze nawilżona. Cera odzyskuje świeżość i młodszy wygląd. Poprawia się także kondycja włosów. Piękniejemy z dnia na dzień. Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6, omega-9 obniżają ryzyko występowania typowo kobiecych nowotworów, poprawiają działanie układu krążenia, zapobiegają depresjom, zmęczeniu i infekcjom, pomagają utrzymać zdrową i promienną skórę. Witamina C oraz biotyna wspomagają wymiatanie wolnych rodników z organizmu i powstrzymują efekty codziennego stresu.

Koszt dwudziestodniowej kuracji (opakowanie 60 kapsułek) to 36 zł. Alphol omega plus można kupić w dobrych aptekach oraz na stronie www.tymofarm.pl

Reklama