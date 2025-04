Kto płaci za szczepionkę dla dziecka?

Wykaz szczepień obowiązkowych oraz zalecanych zawarty jest w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), który jest wydawany co rok przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczepienia obowiązkowe obejmują dzieci od urodzenia aż do 19. roku życia i są finansowane przez Ministra Zdrowia, czyli dostępne dla pacjentów całkowicie bezpłatnie.

Obowiązkowe szczepionki bezpłatne to zazwyczaj szczepionki monowalentne, czyli takie, które zawierają w swoim składzie tylko jeden czynnik chorobotwórczy.

Szczepienia zalecane w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej, nie są finansowane ze środków publicznych. Rodzice dziecka, którzy chcą poszerzyć wachlarz ochrony, muszą zapłacić za wybrane szczepionki z własnej kieszeni. Niestety, cena pojedynczej dawki większości szczepionek jest wysoka, a wykonanie szczepień zazwyczaj wymaga podania kilku dawek.

Zobacz też: Co oznacza wysypka u dziecka?

Reklama

Czym jest alternatywny kalendarz szczepień?

Ze względu na fakt, iż duża liczba szczepień jest obowiązkowa, a szczepionki bezpłatne są zazwyczaj monowalentne, na jednej wizycie szczepiennej dziecku podawane jest kilka zastrzyków. Alternatywny kalendarz szczepień pozwala zminimalizować liczbę zastrzyków i poszerzyć ochronę dziecka o szczepionki zalecane.

Alternatywny kalendarz szczepień proponuje zamianę bezpłatnych szczepionek monowalentnych na płatne szczepionki skojarzone, 5 w 1 lub 6 w 1. Szczepionki skojarzone zawierają kilka czynników chorobotwórczych w jednym zastrzyku ( 5 lub 6), dzięki czemu zmniejszają liczbę koniecznych iniekcji podczas jednej wizyty szczepiennej. Połączenie kilku patogenów w jednym zastrzyku jest tak samo lub nawet bardziej bezpieczne i skuteczne, niż podanie kilku szczepionek pojedynczo.

Ponadto ograniczenie ilości zastrzyków, niezbędnych do wykonania szczepień obowiązkowych, pozwala wykonać dodatkowe zalecane szczepienia, co poszerza zakres ochrony dziecka. Szczepionki skojarzone nie wchodzą w interakcje z większością zalecanych szczepionek pediatrycznych. Jednoczasowe podanie szczepionek skojarzonych z dodatkowymi szczepionkami zalecanymi ma potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność.

Wadą alternatywnego kalendarza szczepień jest wysoka cena szczepionek.

Przeczytaj też: Niepożądane odczyny szczepionek u dzieci