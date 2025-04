Prof. dr hab. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie i lider badania nad skutecznością amantadyny w leczeniu zakażenia koronawirusem, przedstawił wstępne wyniki oceny skuteczności amantadyny u pacjentów zakażonych koronawirusem.

Amantadyna jednak skuteczna w leczeniu COVID-19?

W badaniu klinicznym dotyczącym amantadyny trwającym 15 dni wzięło udział 93 pacjentów. Wnioski wskazują na korzyści z zastosowania amantadyny.

Nasze wstępne wyniki badań wczesnej interwencji z zastosowaniem amantadyny są interesujące i wskazują na trend w kierunku skuteczności leku u pacjentów włączonych do badania w ciągu 5 dni od potwierdzenia zakażenia przy braku istotnych działań niepożądanych – uważa prof. dr hab. Konrad Rejdak, kierownik badania.

U większości pacjentów w obu grupach (amantadyna vs. placebo) zaobserwowano łagodny przebieg choroby. Trend w kierunku skuteczności amantadyny mają potwierdzać takie dane jak: wyższy odsetek pacjentów bezobjawowych w 15. dniu badania (62% amantadyna vs. 52% placebo) oraz niższy odsetek ciężkich powikłań i zgonu (amantadyna 0% vs. placebo 4,6%).

Szpital przekazał również wyniki dotyczące bezpieczeństwa zastosowania amantadyny. W całej badanej grupie otrzymano 41 zgłoszeń działań niepożądanych (17 w grupie otrzymującej amantadynę i 24 w grupie otrzymującej placebo). 10 zgłoszeń określono jako umiarkowanie ciężkie (4 w grupie z amantadyną i 6 w grupie z placebo) oraz 1 jako ciężkie (0 w grupie z amantadyną i 1 jako zgon w grupie z placebo).

Niejednoznaczne wyniki badań dotyczących amantadyny

Zespół prof. Rejdaka na stronie internetowej szpitala poinformował, że wnioski nie są jednoznaczne z dotychczasowymi rezultatami badania przeprowadzonego na Śląsku.

Przypomnijmy, że wcześniej zespół lekarzy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował podczas konferencji prasowej, że „w populacji pacjentów z COVID-19 leczonych w szpitalu nie ma żadnych różnic między tymi, którzy stosowali placebo bądź tymi, którzy stosowali amantadynę”.

Podobne stanowisko zajął Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Poinformował, że nie ma dowodów na skuteczność leku w przypadku zakażenia koronawirusem.

Co wiemy o projekcie badawczym z zastosowaniem amantadyny?

Projekt badawczy „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2” jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych. Realizuje go kilka ośrodków w całej Polsce: w Lublinie, Warszawie, Wyszkowie, Grudziądzu, Kalwarii Zebrzydowskiej i Rzeszowie.

Celem badania jest ocena skuteczność amantadyny w leczeniu wczesnego stadium COVID-19 i w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby i powikłaniom, w porównaniu do placebo.

Badania nad amantadyną mają być kontynuowane. Oceniany będzie m.in. wpływ leku na występowanie tzw. zespołu post-COVID, w tym późnych i długotrwałych powikłań.

Źródło:

Wstępne wyniki badań nad amantadyną, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

