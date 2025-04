Ol Amar (butelka o pojemności 100 ml kosztuje w aptece ok. 70 zł) to stuprocentowy olej pozyskiwany z amarantusa (Amaranthus cruentus). Zaleca się jego stosowanie osobom, które chcą zadbać o zbilansowanie gospodarki lipidowej krwi – utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu. To suplement diety, po który powinniśmy sięgnąć, jeżeli chcemy wzmocnić odporność organizmu i poprawić wygląd skóry.

Zawartość skwalenu (który aktywuje i koordynuje pracę układu immunologicznego, chroni organizm przed infekcjami i szybkim starzeniem w wyniku działania wolnych rodników, przyspiesza proces gojenia się ran i regeneracji komórek, działa bakteriobójczo i przeciwgrzybiczno), tokoferoli, tokotrienoli i fitosteroli sprawia, że pozyskiwany z amarantusa Ol Amar ułatwia zaopatrywanie komórek organizmu w tlen, łagodzi uczucie zmęczenia fizycznego i umysłowego oraz opóźnia procesy starzenia.