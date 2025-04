Preparat Amol - to połączenie sześciu olejków – olejku z kory cynamonowej, olejku z goździków, olejku cytrynowego, lawendowego, miętowego i olejku melisy indyjskiej, otrzymywanego z trawy cytrynowej.



Ma działanie pobudzające, działa silnie przeciwzapalnie i odkażająco. Ma też działanie znieczulające i przeciwbólowe, pobudza apetyt, zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, trzustkowych i jelitowych oraz żółci, przyśpiesza trawienie. Stosowany jest przy zaburzeniach trawienia, nieżycie jelit i żołądka, niestrawności czy biegunkach. Likwiduje nieprzyjemny zapach z jamy ustnej pochodzący w rzeczywistości z jelit, w których zachodzą niepożądane procesy rozkładu. Pomocny jest również w nieżytach układu oddechowego. Stosowany zewnętrznie leczy stany zapalne skóry i błon śluzowych, pryszcze w okresie miesiączki, nadmierne pocenie się.

Receptura preparatu polega na możliwości jego różnorodnego stosowania – wewnętrznego i zewnętrznego: doustnie, do inhalacji, do wcierania, do okładów. Amolu można używać na wiele różnych schorzeń. Cena: 100 ml - 15 zł; 150 ml - 18 zł; 250 ml - 26 zł.

