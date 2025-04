Androvit uzupełnia niedobory witamin i minerałów w diecie mężczyzny. Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, krążenia, stymuluje przebieg procesów antyoksydacyjnych, przemiany materii oraz regeneracji skóry, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie prostaty oraz sprawność seksualną. Pozwala dłużej zachować sprawność i młody wygląd. Zalecany przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne.

Mężczyźni różnią się od kobiet – organizm mężczyzny jest z reguły predysponowany do znacznie większego jednorazowego wysiłku fizycznego, ma inna budowę, inne proporcje mięsni do tkanki tłuszczowej, wytrzymałość. Panowie z inna częstotliwością zapadają na niektóre choroby. To wszystko sprawia, że warto sięgnąć po suplementy odpowiadające na specyficzne zapotrzebowanie organizmu mężczyzny.

Stosowanie witamin i mikroelementów jest szczególnie ważne u osób na monotonnej diecie, w przypadku niechęci do spożywania warzyw i owoców oraz u osób prowadzących nieregularny tryb życia. Mężczyźni żyjący w pośpiechu częściej zapominają o regularnych posiłkach, zastępują wartościowe śniadania czy lunch kawą. Komponując swoje menu kierują się własnymi upodobaniami smakowymi, a przede wszystkim wygodą. Zazwyczaj nie przepadają za gotowaniem i dlatego często sięgają po fast food oraz potrawy, które można szybko i łatwo podać, jak np. parówki czy jajecznica. Nie zwracają szczególnej uwagi na zdrowotne walory tego, co kładą na talerzu.

Często warto włączyć suplementy po przebytej chorobie czy w okresie jesienno-zimowym. Panowie z reguły częściej palą, unikają sałatek i tzw. zdrowej żywności na rzecz „czegoś konkretnego”, rzadziej odwiedzają lekarza. Nie martwią się o swoje zdrowie, dopóki choroba nie zakłóca im normalnego funkcjonowania.

Dlatego warto podsunąć swojemu mężczyźnie suplement diety, który utrzyma go w dobrej formie. Androvit w pełni pokrywa charakterystyczne dla mężczyzn zwiększone zapotrzebowanie na niektóre witaminy i mikroelementy, zwłaszcza witaminę A, miedź, cynk i selen, które są niezmiernie ważne dla prawidłowej pracy mięśnia sercowego, układu odpornościowego i hormonalnego.

1 kapsułka Androvitu pokrywa 50% dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały.

Sposób użycia: raz dziennie 1 - 2 kapsułki; nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia.

Suplement diety. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 kapsułek ok. 28 zł